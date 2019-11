Zurück zu alter Stärke: Das sind die Kandidaten der CSU Feldkrichen

Die CSU Feldkirchen will bei der Kommunalwahl 2020 das Rathaus zurückerobern und viele Sitze im Gemeinderat ergattern. Mit diesen Kandidaten soll es klappen.

Feldkirchen – Die CSU will in Feldkirchen das Rathaus zurück. Einnehmen soll es Stefan Seiffert. Der 44-jährige Bürgermeisterkandidat führt die Liste für die Kommunalwahl 2020 an, die der Ortsverband nun aufgestellt hat.

Von der Altersstruktur und den Themenschwerpunkten her, heißt es in einer Pressemitteilung, seien die Liste von Mitglieder einhellig als ausgewogen aufgestellt empfunden worden. „Es macht mich froh und glücklich, dass ihr so ein tolles Team zusammengestellt habt“, sagt der kommunalpolitisch erfahrene Werner Schamberger.

Bürgermeisterkandidat Seiffert betonte: „Mit diesen Kandidaten können wir die Zukunft Feldkirchens gestalten und zu alter Fraktionsgröße zurückfinden.“ Es sei an der Zeit, vor allem für Familien, Verkehr, Wohnraum, Ortsentwicklung, Freizeit und Naherholung nachhaltige Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Ortsvorsitzender Herbert Vanvolsem zeigte sich überzeugt davon, dass man mit dem 44-jährigen Seiffert auch den richtigen Kandidaten gefunden habe, um tatsächlich das Bürgermeisteramt zurückzuerobern und an die Zeiten von CSU-Altbürgermeister Leonhard Baumann anzuknüpfen. Dieser war bis 2008 zwölf Jahre Chef im Rathaus.

Die Kandidatenliste

1. Stefan Seiffert. 2. Herbert Vanvolsem 3. Michaela Strathmann 4. Dr. Ulrich Rüßmann.. 5. Quentin Wolf..6. Stephan Gerber.. 7. Wolfgang Kellerer..8. Sylvia Körber 9. Martin Obergroßberger 10. Eberhard Basler..11. Angelika Strobl 12. Johannes Pinzel 13. Dana Bosbach 14. André Strathmann 15. Beate Backhaus 16. Jan Faber 17. Bernhard Schäffler 18. Nicole Forster 19. Dieter Rötzer.. 20. Carmen Appelt