Kompromiss zwischen Euro und Kubikmeter - Am Konzept für Seniorenheim wird festgehalten

Von: Sabina Brosch

Am Modell verdeutlicht Michael Schamberger (r.): „Das wird kein Seniorenheim am Tegernsee, sondern für ganz normale Bürger.“ Foto: sab © sab

Bei einer Sondersitzung hat sich der Feldkirchner Gemeinderat über ein neues Seniorenpflegeheim den Kopf zerbrochen. Knackpunkt: städtebauliche Verträglichkeit und betriebswirtschaftliche Kennzahlen.

Feldkirchen – Das neue Konzept für das Seniorenpflegeheim in Feldkirchen soll weiterverfolgt werden. Zu einem Vorentwurf für einen Bebauungsplan konnten sich die Gemeinderäte in einer Sondersitzung zum Thema nicht durchringen. Die Zahlen belegen jedoch eindeutig, dass ein dringender Bedarf an ambulanter Pflege, Kurzzeit- und Tagespflege besteht.

„Es ist ein Anfangs- und kein Endpunkt“, betonte Architekt Michael Winkelmann von der par terre GmbH, München. Er ist der neue Planer des Seniorenheims in der Münchner Straße, ein in der Gemeinde Feldkirchen bekannter und von Bürgermeister Andreas Janson geschätzter Architekt, der „nicht einseitig auf Investorenwünsche, sondern auch die Vorstellungen der Gemeinde und Anliegen der Bürger eingeht.“

Konzeptentwürfe stoßen nicht auf einhellige Freude

Dennoch stießen auf seine Konzeptentwürfe, wie das Seniorenpflegeheim in der Münchner Straße 22 aussehen könnte, nicht auf einhellige Freude. Aus dem Riegel mit Fingern wurden nun ein L-förmiges Gebäude sowie zwei weitere, davon unabhängige Bauten jeweils mit Staffelgeschossen entlang der Münchner Straße. Aufgelockert und in fein gegliederter Bauform, die sich laut Winkelmann städtebaulich einfügen und keinen Fremdkörper darstellen. Statt verschatteten Höfen soll es mehr Grünflächen geben, die Dächer begrünt und mit PV ausgestattet werden.

Die bisher 130 Pflegezimmer wurden auf 90 reduziert, statt 30 sollen es 38 barrierefreie Wohnungen sein, die Zimmer mit 22,1 Quadratmetern (statt 19,39 m²) werden auch größer. „Durch den Staffelbau sind die Gebäude teilweise eingeschossig, dennoch wird es weiterhin auch vier Geschosse mit zwölf Metern Höhe geben. Qualitative Außenanlagen mit hochwertiger Bepflanzung sollen den Senioren eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Im Vergleich zu dem bestehenden Bebauungsplan seien die Gebäude höher und auch flächiger. Der Bebauungsplan sieht eine Grundfläche von 1564 Quadratmetern vor, die neue Planung 2294 Quadratmeter. Neu hinzu kommen zwei, ebenfalls in Staffelbauweise errichtete Gebäude gegenüber in der Münchner Straße 35, eines davon viergeschossig. Hier sind 53 Wohnungen geplant, davon 25 barrierefrei und 28 Mitarbeiterwohnungen.

„Keine Verhandlungsgrundlage“

Verena Claudi Weißig (SPD) kann sich mit dem weiteren Gebäude nicht anfreunden. Für die Münchner Straße 35 gebe es keinen Bebauungsplan „das ist für mich keine Verhandlungsgrundlage“, so Claudi Weißig. Für Herbert Vanvolsem (CSU) ist in allen Gebäuden bei drei Geschossen Schluss. „Wir suchen einen Kompromiss zwischen Euro und Kubikmeter, zwischen städtebaulicher Verträglichkeit und betriebswirtschaftlichen Kennzahlen“, so Vanvolsem.

Diese Kennzahl liegt bei Investor Michael Schamberger bei der Zahl 90. Sowohl das BRK als auch die Diakonie, die er als möglich Betreiber angefragt hatte, hatten bereits 90 Wohnungen als nicht rentabel abgelehnt. „Auch für mich ist das als Investor die Grenze.“

Ortsentwicklungsplan unabdingbar

Für Silvia Pahl-Leclerque (Grüne) ist zur Fortführung der Planungen ein Ortsentwicklungsplan unabdingbar: „Das brauchen wir vor einem Entwurf.“ Das vorliegende Konzept als Grundlage finde jedoch ihre Zustimmung.

Dass Feldkirchen jedoch ein weißer Fleck ist, was die Betreuung und Pflege von Senioren betrifft, bewies die Studie des Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe (SAGS). Feldkirchen werde mangels eigener Einrichtungen von den Nachbargemeinden mit versorgt. Es gebe im Umkreis von Feldkirchen 20 ambulante Dienste, sieben sichere Kurzzeitpflegeplätze und sechs Heime für eine vollstationäre Unterbringung. Etwa 45 Feldkirchner würden derzeit in Nachbargemeinden in Pflegeheimen sowie vollstationär betreut, 108 Personen häuslich versorgt durch ambulante Dienste oder durch teilstationäre Leistungen.

Zahl der älteren Menschen steigt

Bauamtsleiterin Dagmar Leiter trug die Zahlen vor und betonte, dass die Zahl der älteren Menschen und damit auch der Bedarf an Pflege steigen werde. „Im Jahr 2040 werden 162 Personen zu Hause versorgt und 74 in Heimen.“ Nicht eingerechnet seien, so Martin Obergroßberger (CSU) ältere Personen, die gerne von ihren Angehörigen nach Feldkirchen geholt würden.

Die Studie brachte auch deutlich zum Ausdruck, dass die Mitarbeiterwohnungen unabdingbar sind, um auf dem knappen Arbeitsmarkt überhaupt Pflegekräfte gewinnen zu können. Das geplante Vorhaben sollte zudem bald realisiert werden. Eine zügige Realisierung hätte allerdings bedeutet, dass die Verwaltung mit der Ausarbeitung eines Bebauungsplanvorentwurfs beauftragt wird, um zeitnah das Verfahren durchführen zu können. Dies wurde jedoch gestrichen. Stattdessen soll die Verwaltung eine Rahmen- und Strukturplanung sowie die Bedarfszahlen detailliert erarbeiten.