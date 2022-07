Glasfaserausbau: Drei Kommunen geben Millionen an Fördergeldern zurück

Von Bert Brosch schließen

Drei Kommunen aus dem Landkreis München haben zusammen über 20 Millionen Euro an Fördergeldern für den Glasfaserausbau zurückgegeben. Das steckt dahinter.

Landkreis – Für den Glasfaserausbau haben Feldkirchen, Aschheim und Kirchheim Fördergelder beantragt. Bund und Freistaat genehmigten jeweils 7,6 Millionen Euro – das Geld geben die Gemeinde nun aber zurück.

Die Deutsche Telekom hat nämlich angekündigt, in den drei Gemeinden den Glasfaserausbau auf eigene Kosten ab 2025 vorantreiben zu wollen. Das kam überraschend für alle Beteiligten. Wie Kilian Palko vom Ingenieur-Büro Ledermann in den Gemeinderatssitzungen in Kirchheim und Feldkirchen nun jeweils mitteilte, haben die Kommunen nun zwei Möglichkeiten: Entweder die bereits genehmigten Fördergelder annehmen und so rasch wie möglich mit den Bauarbeiten beginnen. Oder aber auf die Millionen verzichten und darauf hoffen, dass die Telekom auch tatsächlich bis 2026 Glasfaser im gesamten Gemeindegebiet verlegt.



„Im schlimmsten Fall hätte es zwei konkurrierende Netze gegeben“

Der Aschheimer Gemeinderat sprach sich bereits vor einer Woche dafür aus, auf die Förderung zu verzichten. Nun folgten Feldkirchen (14:2 Stimmen) und Kirchheim (13:8 Stimmen) dem Votum. „Egal was die Gemeinden beschlossen hätten, die Telekom baut auf alle Fälle ihr Netz – und dann hätte es im schlimmsten Fall zwei konkurrierende Netze in den Orten gegeben“, sagte Palko.



Das Ziel aller drei Kommunen ist es, dass alle Haushalte eine Gigabit-Breitband-Versorgung erhalten. In interkommunaler Zusammenarbeit wollte man in einem „Betreibermodell“ ein Glasfaser-Netz errichten, das man an ein Telekommunikationsunternehmen verpachtet hätte. Alle drei Gemeinden beantragten daraufhin Fördergelder, jede erhielt auch die Zusage über 4,75 Millionen Euro vom Bund und vom Land Bayern 2,85 Millionen Euro. Das entspricht 80 Prozent der kalkulierten Gesamtsumme von 9,5 Millionen Euro.



Hoffen auf die Telekom

Am 1. April 2022 kam die e Telekom auf die drei beteiligten Gemeinden zu und teilte mit, ab 2025 ein flächendeckendes, eigenwirtschaftliches Glasfasernetz in den Gemeindegebieten Feldkirchen, Aschheim und Kirchheim zu bauen (wir berichteten). Die Inbetriebnahme ist für 2026 geplant. „Ich vermute“, sagte Feldkirchens Geschäftsstellenleiter Heinz-Josef Reiser, „dass die bei der Telekom gemerkt haben, dass wir in den drei Gemeinden ernstmachen und mit der AFK für die Leerrohre ein starker Partner an unserer Seite ist.“ Ihm sei zwar schleierhaft, woher das Unternehmen plötzlich diese enormen Summen nehme, „aber ich kann es auch keinem Feldkirchner verdenken, wenn die Telekom sagt, er bekommt kostenfrei einen Glasfaser-Anschluss, dass er da nicht zuschlagen möchte“, sagte Reiser.



In Kirchheim wollte Thomas Jännert (FDP) wissen, ob die Telekom den Anschluss bis zu einem Verteiler oder bis ins Haus baue. „Laut unseren Unterlagen wird die Glasfaserleitung kostenfrei bis ins Haus verlegt“, sagte Ingenieur Palko. Nur wer sich später dazu entscheide, müsse 800 Euro Pauschale bezahlen. Stephan Keck (SPD) fragte, was mit dem bereits bestehenden Glasfasernetz der AFK geschehe. „Wir gehen davon aus, dass die Telekom hier eine Kooperation zur Nutzung suchen wird.“ Für Berit Vogel (Grüne) kommt das Angebot und der Zeitdruck durch die Telekom zu rasch. „Ich möchte da erst weitere Informationen einholen, nicht dass unsere AFK, wo wir schon viel Geld reingesteckt haben, Verluste macht.“ Ihr Antrag auf Verschiebung lehnte der Kirchheimer Gemeinderat aber mit 8:13 Stimmen ab, dafür beschloss er die Rückgabe der Förderbescheide mit 13:8 Stimmen. Nun vertraut man auf die Versprechungen der Telekom.

