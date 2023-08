Selbstbestimmung in Beruf und Alltag: Die Kandidatin der FDP im Stimmkreis Nord

Von: Marc Schreib

Familie und Soziales sind die Schwerpunkte, die Katharina Diem (34) setzen möchte, wenn sie in den Landtag einziehen sollte. © msc

Bei der Landtagswahl Bayern 2023 tritt Katharina Diem aus Feldkirchen als Kandidatin für die FDP an im Stimmkreis München-Land Nord. Sie will Familien eine Stimme geben.

Feldkirchen – Der Einzug ins neue Eigenheim in Feldkirchen ist für Katharina Diem (34) noch ganz frisch, der Rückzugsort für die Familie mit zwei kleinen Töchtern gefunden, die Wärmepumpe mit Fußbodenheizung in der Ausstattung drin. Im letzten Moment vor Inflation, steigenden Bauzinsen und Materialmangel ließ sich der Traum des frei stehenden Einfamilienhauses verwirklichen. Dabei gib es bereits in Hamburg Vorstöße, genau diesen Lebensentwurf zu verbieten. Eine solche Einschränkung wäre mit Diem, aber auch mit der FDP insgesamt nicht zu machen. Freiheit und Selbstbestimmung müssen gewahrt bleiben. Dafür will sich die FDP-Landtagskandidaten für den Stimmkreis München-Land Nord mit Listenplatz 19 im Landtag einsetzen. Ihr Schwerpunkt soll sein: Familie und Soziales.

Bereits bei der Nominierung als Spitzenkandidatin der Julis für die Kommunalwahl 2020 hat Katharina Diem über ihre langfristige politische Karriere nachgedacht. Der Ingenieurin von Beruf wurde nach einiger Zeit klar, dass sie nicht nur in den Kreistag, sondern auch in den Landtag einziehen muss. Denn im Kreistag gelangte sie immer wieder an den Punkt, dass ganz entscheidende Zuständigkeiten eine Ebene höher angesiedelt sind, im Landtag. Ihr bedeuten Familien im Landkreis sehr viel, für sie will sich die zweifache Familienmutter einsetzen.

Ganztagsbetreuung: Konzept sei zu unausgegoren

Beispiel Berufseinstiegsbegleitung. Sie hält die Maßnahme für sehr erfolgreich und war verärgert, als der Freistaat ihr zwischenzeitlich die Mittel strich. Der Landkreis beschloss einzuspringen, falls die Finanzierung nicht erfolgt. In der Coronazeit setzte sich die 34-Jährige dafür ein, mehr Verstärkerbusse fahren zu lassen, um die Ansteckungsgefahr auch auf dem Schulweg zu reduzieren. Ein Großteil der Schulwegbeförderung sei Landessache, für die FDP-Politikerin eine weitere Schnittstelle und Ansatzpunkt für Verbesserungen auf höherer Ebene. Bei der Kinderbetreuung geschieht ihr zu wenig, gerade da habe man in den vergangenen Jahren viel verschlafen. Beim Ausbau der Ganztagsbetreuung in der Grundschule zum Beispiel habe der Bund Fördermittel bereitgestellt, die in Bayern so gut wie gar nicht abgerufen worden seien. Das Konzept sei zu unausgegoren gewesen, um Mittel beantragen zu können. An der Stelle sei eine Politik gefragt, die Gelegenheiten nicht verschläft.

Aber nicht alles lässt sich mit Geld lösen, gerade der Fachkräftemangel erschwert die Kinderbetreuung. Sämtliche Zauberformeln bisher haben nicht gewirkt, um die Eltern zu entlasten. Diem setzt auf das modulare Quereinsteigermodell für pädagogisches Personal in den Kindergärten und Krippen. Das Niveau senken, um mehr Kräfte zu rekrutieren? Mitnichten. Denn es sollten Quereinsteiger gefunden werden, die schon ein bisschen Erfahrung mitbringen, aber eben noch nicht genug. „Das Konzept finde ich super, aber warum gibt es das erst jetzt?“ Sie plädiert auch für eine Senkung bürokratischer Hürden, um Zugezogenen den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern. Die Wartezeit von einem Jahr bis zur Anerkennung mit Arbeitserlaubnis dauert ihr zu lange. „Sie möchten arbeiten, und wir bräuchten sie auch in den Einrichtungen.“

„PR-Coup“ Landesgartenschau

Auch sprachliche Barrieren müssten gezielt angegangen werden. Auch ein kleines Taschengeld für Auszubildende könnte aus Sicht der 34-Jährigen die Motivation erhöhen, um das Berufsfeld attraktiver zu machen. Die Bewerberzahl lasse sich damit unter Umständen deutlich steigern und in Bayern flächendeckend implementieren.

Im Rennen bei der Landtagswahl ist Diems härtester Konkurrent der CSU-Kandidat Maximilian Böltl aus Kirchheim. Sie lebte in den vergangenen sechs Jahren in derselben Gemeinde und muss zugeben, dass ihm ein „PR-Coup“ gelungen ist, indem er die Landesgartenschau 2024 in seine Gemeinde geholt hat. Aber ob ihm das Projekt zuspielt oder Nachteile bereitet, das werde sich erst zeigen. Für die FDP-Kandidatin wäre das Geld besser in einen Ortspark unabhängig von einer Gartenschau investiert worden, jetzt wo die Mittel insgesamt knapp werden.

