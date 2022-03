Nach Einbrüchen: Polizei nimmt drei Jugendliche fest

Nach mehreren Einbrüchen in Feldkirchen hat sich die Polizei an einer Tankstelle auf die Lauer gelegt und am Freitag drei Jugendliche nach kurzer Flucht festgenommen.

Feldkirchen - Innerhalb der vergangenen zwei Wochen ist im Bereich der Hohenlindner Straße drei Mal eingebrochen worden, in einen Getränkemarkt und in eine Tankstelle. Zigaretten, Bargeld und Alkohol wurden laut Polizei gestohlen. Bei allen Einbrüchen haben die Täter die Fenster mit einem Gullydeckel eingeworfen.

Die Polizei rechnete damit, dass die Einbrecher erneut wiederkommen würden. Daher schoben Beamte persönlich vor Ort Wache und observierten die Tankstelle. Am Freitag gegen 2 Uhr morgens beobachten sie, wie drei Personen versuchten, in die Tankstelle einzubrechen, sie wollten die Verschalung des bereits beschädigten Fensters aufbrechen.

Die Beamten erwischten die drei Tatverdächtigen nach kurzer Flucht und nahmen sie fest: einen 17-Jährigen aus München sowie einen 17-Jährigen und eine 15-Jährige aus dem Landkreis München. Nach der Anzeigenaufnahme übergaben sie die drei ihren Erziehungsberechtigten. Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

