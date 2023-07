Nach SPD-Aufruf: Eltern protestieren gegen Erhöhung von Kita-Gebühren

Von: Bert Brosch

Mit selbst gemalten Plakaten protestieren die Eltern gegen die Pläne der Gemeinde. © Bert Brosch

Nahezu 100 Eltern kamen jetzt ins Feldkirchner Rathaus, um gegen die geplanten Kita-Gebührenerhöhungen um 30 Prozent zu protestieren.

Feldkirchen – Randvoll war der Sitzungssaal mit Eltern, vor allem Müttern, viele mit Kindern. Fast 100 waren gekommen, um gegen die geplanten Kita-Gebührenerhöhungen um 30 Prozent zu protestieren. Für die SPD „reine Willkür“. Gegen die SPD-Stimmen einigte man sich auf ein Plus von 20 Prozent. Monatlich kostet die Betreuung in einer Krippe (zehn Stunden pro Tag) derzeit 327 Euro.

Bei 30 Prozent Erhöhung wäre der Betrag auf 426 Euro angestiegen, mit den 20 Prozent Plus müssen Eltern fortan 392 Euro bezahlen.

Mit selbst gemalten Plakaten im Sitzungssaal

Die SPD-Fraktion hatte im Vorfeld der Sitzung in den sozialen Netzwerken Stimmung gemacht und die Eltern aufgefordert, ihre Ablehnung in der Sitzung kundzutun. Sie kamen auch, mit selbst gemalten Plakaten wie „Kinderbetreuung muss bezahlbar bleiben“ oder „Keine Kostenerhöhung – das schafft man als Familie nicht mehr“. In Wortbeiträgen schilderten sie ihre Situation: „Ich habe zwei Kinder im Kindergarten. Eine Erhöhung von 30 Prozent je Kind, das kann ich nicht zahlen, mein Gehalt ist auch nicht um 30 Prozent gestiegen“, sagte eine Mutter. Mehrere sind alleinerziehend. Sie klagten, 30 Prozent mehr im Monat sei nicht zu schaffen. „In den letzten paar Jahren haben sich die Gebühren mit Betreuungs- und Essensgeld fast verdoppelt, das geht nicht“, sagte eine Mutter von Zwillingen. Eine andere sagte, sie sei gerne bereit, mehr zu bezahlen, „aber dann muss auch die Qualität stimmen. Obwohl bis 17 Uhr geöffnet sein soll, ist oft um 16 Uhr Schluss – warum sollen wir dafür noch mehr bezahlen?“

Kein Spielmöglichkeiten für Kinder

Die Hälfte des Einkommens gehe für Kinderbetreuung drauf, die andere Hälfte für die Miete. „Das macht keinen Spaß mehr in Feldkirchen“, sagte eine Frau. Eine andere ergänzte, Feldkirchen tue nichts für Kinder und nichts für die Jugend: „Die werden überall weggeschickt, haben keine Spielmöglichkeiten. Jetzt erhöht die Gemeinde massiv die Gebühren, obwohl sie Millionen auf der hohen Kante hat – was tut die Gemeinde für unsere Kinder?“ Erneut kräftiger Applaus.

Unterschriftenliste gegen die Gebührenerhöhung

Weitere 20 Eltern beschwerten sich über die Pläne der Gemeinde, zudem hatten 86 auf einer Liste gegen die Erhöhungen unterschrieben. Kathrin Jochim von der Verwaltung versuchte zu erklären: „Wir haben vom Landratsamt, unserer Dienstaufsichtsbehörde, eine klare Anweisung erhalten, dass wir die Defizite, die wir bislang alle übernommen haben und daher in Feldkirchen eine der niedrigsten Kita-Gebühren haben, nicht mehr bezahlen dürfen.“ Jedes Defizit über 150 000 Euro müsse künftig dem Landratsamt zur Freigabe vorgelegt werden, so Jochim. Eigentlich sollten die Eltern von den Kita-Gebühren 20 Prozent bezahlen. „In Feldkirchen sind es nur fünf Prozent.“ Bürgermeister Andreas Janson (UWV) ergänzte, die geplante Erhöhung sei „eine klare Vorgabe aus dem Landratsamt. Wir zahlen bisher jedes Jahr 5,5 Millionen Euro an Kinderbetreuungs-Defiziten – obwohl das keine Pflichtaufgabe ist. So viel zum Punkt, wir täten nichts für die Kinder.“ Weil Feldkirchen ein gutes Umfeld schaffe, alle Zulagen bezahle und auch die Defizite, gebe es viel gutes Personal und alle Kinder hätten einen Platz.

SPD wird Populismus vorgeworfen

Für die SPD und Christian Wilhelm ist die geplante 30-prozentige Erhöhung „reine Willkür“. Er kenne weder den Haushalt 2024 noch das Defizit aller Kita-Einrichtungen. „Daher kann man jetzt nicht erhöhen, wir plädieren darum für keinerlei Erhöhung“, sagte Wilhelm. Herbert Vanvolsem (CSU) warf der SPD Populismus vor: „Erst in den sozialen Netzwerken die Eltern aufhetzen und dann behaupten, man kenne die Zahlen nicht. Dabei sind die nichtöffentlich schon lange bekannt.“

Zwei Stunden Diskussion im Anschluss

Hitzig wurde anschließend noch zwei Stunden diskutiert mit Vorschlägen von null über jährliche, moderate Erhöhungen bis 30 Prozent, mit Argumenten von Willkür bis unbedingter Notwendigkeit. Letztlich einigte sich eine Mehrheit aus CSU, UWV und Grünen auf 20 Prozent mehr ab dem 1. Januar 2024.