Feldkirchen will kein Haarer Windrad vor der Nase

Von: Bert Brosch

Genau an der Grenze zum Gemeindegebiet von Feldkirchen (dünne Buschreihe in der Mitte) hat Haar einen Standort für zwei Windräder ausgemacht. Links der Haarer Ortsteil Ottendichl, rechts das Gewerbegebiet Feldkirchen Süd mit Steico, Hilton- und Ibis-Hotel. © Bert Brosch

Die Aussicht, dass die Nachbargemeinde Haar ihnen zwei Windräder vor die Nase bauen könnte, irritiert Feldkirchens Bürgermeister Andreas Janson (UWV).

Feldkirchen – „Ich habe heute aus der Presse erfahren, wo die Haarer zwei Windräder bauen wollen – direkt ran ans Feldkirchner Gemeindegebiet. Ich bin sehr unzufrieden“, sagte er im Gemeinderat. Christian Wilhelm (SPD) sieht das hingegen als große Chance für Feldkirchen.

Im Süden von Feldkirchen eher Wohnviertel, keine Windräder

Janson sagte, schon im Jahr 2013 habe Feldkirchen verschiedene Standorte für Windräder diskutiert. „Eine endgültige Entscheidung haben wir nicht getroffen, da hat uns die 10H-Regel gestoppt. Aber absolut einig waren wir uns, dass wir keine Windräder im Süden der Gemeinde wollen.“ Hier plane die Gemeinde eventuell Wohngebiete, aber keine Windräder. Und jetzt hat der Nachbar Haar gerade diese Ecke als mögliche Windrad-Fläche ins Visier genommen.

Herbert Vanvolsem (CSU) lässt kein gutes Haar am Wind-an-Land-Gesetz

Aus Herbert Vanvolsem (CSU) platzte es geradezu heraus: „Das alles ist nur das Ergebnis eines absolut undurchdachten und schlechten Gesetzes der Regierung in Berlin.“ Dieses Wind-an-Land-Gesetz führe aus seiner Sicht nun dazu, dass jede Gemeinde irgendwo Flächen für Windräder ausweisen möchte, „natürlich immer möglichst weit weg von der eigenen Wohnbebauung und möglichst nah ran an die Nachbargemeinde.“ Für ihn sei das Gesetz und das Vorgehen der Gemeinden „absoluter Schwachsinn, dass man irgendwo auf einem Acker oder in einem Wald ein Windrad plant. Das muss doch dort hin, wo es Industrie und große Stromabnehmer gibt, nicht auf einen Acker, weitab vom Schuss“, sagte Vanvolsem.

Christian Wilhelm sieht Chance zur Kooperation mit Nachbargemeinde Haar

Christian Wilhelm konnte nicht verstehen, warum sich einige Gemeinderatskollegen so aufregten. „Das Vorgehen von Haar, uns gar nicht zu informieren, ist nicht in Ordnung. Aber anstatt uns darüber zu ärgern, sollten wir das als große Chance begreifen für eine Kooperation mit Haar.“ Feldkirchen habe doch wenig mögliche Flächen für Windräder, auch im Gegensatz zu vielen Nachbargemeinden noch keine ausgewiesen, die man an den regionalen Planungsverband melden könnte. „Das wäre doch unsere Chance.“

Bürgermeister Janson will eher Partnerschaft mit Aschheim und Kirchheim

Janson sieht keine große Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Haar: „Ich setze da eher auf die bewährte Kooperation mit Aschheim und Kirchheim im Norden. Die Aschheimer haben da einen, wie ich finde, sehr guten Standort weit weg von Wohnbebauung und auch die Kirchheimer sind aktiv.“ Manuel Schön (UWV) sagte, auch wenn man sich vor zehn Jahren einig gewesen sei, keine Windräder im Süden zu bauen: „Wir könnten den Haarern ja in die Suppe spucken, indem wir schneller und höher als sie direkt an der Grenze zu Haar ein Windrad bauen.“