Neubürgerempfang Feldkirchen: Wenig Interesse an den Zugezogenen

das Interesse der Feldkirchner Vereine, sich den neu Zugezogenen zu präsentieren, nimmt ab. Ebenso die Zahl der Zuzügler beim Neubürgerempfang. Denen, die da waren, gefällt‘s aber.

Feldkirchen – Von Jahr zu Jahr sind es immer weniger Vereine, die sich im Feldkirchner Rathaus den Neuzugezogenen präsentieren – allerdings war auch deren Zahl beim Neubürgerempfang schon einmal deutlich höher. Trotz des abflauenden Interesses ist die Zusammenkunft mit den neuen Gemeindebürgern für Bürgermeister Werner van der Weck (SPD) eine ganz wichtige Geste.

Aus der Region: Brechend volle Realschule Aschheim: Schüler weichen in Provisorium aus

Von den offiziell 38 Vereinen nutzten in diesem Jahr nur 13 die Möglichkeit, sich den 743 neu nach Feldkirchen gezogenen Menschen zu präsentieren. Wie immer glänzte der Gewerbeverein durch Abwesenheit – dabei gaben doch die meisten der Neubürger an, aus beruflichen Gründen in den Ort umgezogen zu sein.

Herzlicher Empfang durch den Bürgermeister

Sehr herzlich begrüßte jedoch der Bürgermeister die etwa 100 erschienenen Bürger, die seit einigen Wochen oder Monaten in seiner Gemeinde wohnen. Auf den gewohnt kräftigen Handschlag bei jedem Gekommenen verzichtete van der Weck allerdings. „Ich bin so stark erkältet und will da ja keinen anstecken“, sagte er lachend. Er und seine Verwaltung im Rathaus hätten ein gemeinsames Ziel: „Dass Sie sich alle wohl fühlen in Feldkirchen!“ Und van der Weck konstatierte: „Wenn man neu in eine Gemeinde zieht, bedeutet das immer Veränderung, gibt es Fragen und Wünsche.“

Ebenfalls in der Gemeinde: Debatte in Feldkirchen: Soll der Hindenburgplatz umbenannt werden

Damit diese sich auch in zunächst ungewohnter Umgebung so einfach wie möglich klären ließen, stünden die Türen im Rathaus jederzeit offen, alle Mitarbeiter würden sich gerne Zeit für ein persönliches Gespräch nehmen. „Hier im Rathaus, da wird jedem immer geholfen! Und wer direkt zum Bürgermeister möchte – auch das machen wir möglich. Ich höre Ihnen gerne aufmerksam zu“, versprach der Rathauschef. Schließlich laute das Motto der Gemeinde Feldkirchen: Miteinander reden – für einander da sein. Genau das praktiziere man auch in der Verwaltung.

Als Hallo ein Regenschirm und eine Kultur-Freikarte

Aber es sei natürlich auch wichtig, dass man als neu Hinzugezogener bereit dazu ist, sich selbst zu integrierten, bei Vereinen, Parteien oder Bürger-Initiativen, so van der Weck. „Dieser Abend heute bietet da schon hervorragend die Gelegenheit, sich bei einigen Vereinen oder auch den Gemeinderäte direkt zu informieren.“ Neben den warmen Worten sowie dem Hinweis auf die kostenfreie Gemeindebücherei, – „dem Dreh- und Angelpunkt in Feldkirchen mit einer unglaublich großen Auswahl“ – erhielt jeder Neubürger einen silbernen Regenschirm der Gemeinde sowie eine Freikarte nach Wahl für das umfangreiche Veranstaltungsprogramm „Kultur im Rathaus“.

+ Cornelia Hertreiter und Dieter Habenschaden sind von Parsdorf nach Feldkirchen gezogen © Bert Brosch

Cornelia Hertreiter (47) und Dieter Habenschaden (58) sind von Parsdorf nach Feldkirchen umgezogen. „Ich kannte den Ort nur vom Durchradeln. Wir haben ein Grundstück zum Bauen gesucht und hier ein günstiges gefunden“, sagt Habenschaden. Hertreiter ergänzt, dass sie schon seit einigen Monaten umgezogen sind und ihre neue Heimat sehr genießen.

+ Waltraud Heindl und Josef Wrchotka kamen aus Waldtrudering nach Feldkirchen © Bert Brosch

Ebenfalls eher zufällig nach Feldkirchen umgezogen, weil sie eine günstige Doppelhaushälfte suchten, sind Josef Wrchotka (76) und Waltraud Heindl (72). „Wir haben vorher in Waldtrudering gewohnt, doch das Haus und das Grundstück waren uns zu groß. Hier haben wir das Passende für uns gefunden“, berichtet Wrchotka. Bislang waren sie noch voll mit dem Umziehen und Einräumen beschäftigt, „aber sobald der Schnee weg ist, werden wir Feldkirchen erkunden“, hat sich Heindl vorgenommen.

+ Sarah Rettberg und Kai Helbig zogen jeweils aus beruflichen Gründen aus Ostdeutschland nach Feldkirchen – und sind nun Arbeitskollegen bei der gleichen Firma © Bert Brosch

+ Die beiden Italiener Matteo de Luigi (links) und Cristiano Novello mit seinen Töchtern Ester und Elisabeta (auf dem Arm) © Bert Brosch Sarah Rettberg (27) und Kai Helbig (32) stammen aus Ostdeutschland, sie aus Leipzig, er aus Chemnitz. In Feldkirchen haben sie sich zufällig bei ihrem gemeinsamen Arbeitgeber kennengelernt. „Ich habe eine bezahlbare Wohnung im S-Bahn-Bereich gesucht und hier eine schöne gefunden“, erzählt Rettberg. Was sie in den wenigen Monaten, in denen sie in Feldkirchen wohnt, feststellen konnte: Es gibt hier ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl gibt, das finde ich toll.“



An dem Neubürger-Begrüßungsabend zufällig getroffen haben sich die beiden Italiener Cristiano Novello (49) aus Udine und Matteo de Luigi (45) aus der Nähe von Verona. Beide sind sie nicht zielgerichtet nach Feldkirchen gezogen. „Ich wollte mit meiner Familie eigentlich nach Erding“, sagt Novello, „aber wir haben hier ein tolles und bezahlbares Haus gefunden.“ Für di Luigi, der als Unternehmensberater in ganz Deutschland unterwegs ist, war bei der Suche der genaue Wohnort nicht so wichtig, „Hauptsache in der Nähe zu München und dem Flughafen, jetzt habe ich etwas Schönes in Feldkirchen gefunden und fühle mich sehr wohl.“

Lesen Sie auch: Kiesgrube bei Feldkirchen füllt sich viel zu langsam

Einwohner-Statistik

Feldkirchen im Jahr 2018: Einwohner: 7.969 (2017: 7664) Ausländer: 1.333 (darunter 152 Italiener, 106 Kroaten, 101 Österreicher, 89 Rumänen, 82 Ungarn) Zuzüge: 743 (2017: 807) Wegzüge: 700 (668) Eheschließungen: 62 (72) Geburten: 91 (98) Sterbefälle: 39 (38)