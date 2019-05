Fahrkarten-Entwerter am Bahnsteig verzweifelt gesucht

Bald soll er abgeschlossen sein, der barrierefreie Umbau des Feldkirchner Bahnhofs. Doch neben der steilen Treppen – der einzigen Möglichkeit auf den Bahnsteig zu kommen – gibt es ein zweites Problem. Eines, das im Zweifel teuer werden kann für die Fahrgäste.

Feldkirchen – Am Bahnhof gibt es nur einen einzigen Fahrkarten-Entwerter. Und der steht nicht auf dem Bahnsteig. Für Heinz Schneiderhan ein Unding. „Wenn man das nicht weiß, verpasst man den Zug oder muss schwarzfahren.“ Der 82-Jährige aus Heimstetten steigt immer in Feldkirchen in die Bahn, wenn er nach München muss. Zu Beginn der Bauarbeiten musste er selbst einige Male vom Bahnsteig über die Behelfstreppe zurück zum Bahnhofsgebäude, wo der Automat steht, um seine Streifenkarte zu entwerten. „Mittlerweile hab ich das gelernt“, sagt er.

Doch immer wieder sehe er Reisende, die mit ihrer ungestempelten Karte auf dem Bahnsteig stehen und nicht wissen, wo sie diese entwerten können. Wenn sie Glück haben, schaffen sie den Weg zum Automat und zurück noch rechtzeitig zur Abfahrt.

Schneiderhan hat sogar bei der Deutschen Bahn (DB) angefragt, warum die Entwerter auf dem Bahnsteig für die Bauarbeiten abmontiert worden sind. Die Antwort: Man könne aktuell keine Leitung dorthin legen. Aber: „Die Ansage und die Anzeige funktionieren auch.“ Im Notfall könne „jeder Elektriker eine Leitung über die Brücke legen“, ist 82-Jährige überzeugt.

Eine DB-Sprecherin teilte auf Anfrage mit, dass die derzeitigen Einschränkungen beim Fahrkarten-Entwerter durch die Baustelle bedingt seien, es sich aber lediglich um ein Provisorium handele. Mittlerweile hat die Bahn vor der Behelfstreppe mehrere große Hinweisschilder angebracht, die auf den einzigen verbliebenen Entwerter hinweisen. Diese sind zwar gut sichtbar aufgehängt, doch in der Hektik unter Umständen bestimmt auch leicht zu übersehen.

Das Problem dürfte sich bald erledigt haben. Der barrierefreie Umbau in Feldkirchen soll Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Dann gibt es wieder Entwerter auf dem Bahnsteig. In der Zwischenzeit können sich Fahrgäste – zumindest die, die ein Smartphone besitzen – anders helfen: Über die MVG-App lassen sich bequem Tickets kaufen. Das erspart den mühsamen Weg über die Behelfstreppe hin zum Fahrkarten-Entwerter.