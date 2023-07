Schlüsselübergabe: Größtes Feldkirchner Bauprojekt eingeweiht

Von: Bert Brosch

Ein tolles Quartier entstand auf dem ehemaligen Raiffeisengelände: 79 Wohnungen, Multifunktionsraum, Mittagsbetreuung und alles günstig, aber dennoch nachhaltig gebaut. © bb

Die knapp 80 Wohnungen auf dem ehemaligen Raiffeisengelände in Feldkirchen sind fertig und damit das größte Bauprojekt der Gemeinde.

Feldkirchen – Pünktlich wie geplant und günstiger als kalkuliert übernahm Bürgermeister Andreas Janson (UWV) offiziell von Architekt Manfred Felix den symbolischen Schlüssel für 79 Wohnungen auf dem ehemaligen Raiffeisengelände. Es handelt sich um das größte Bauprojekt in der Geschichte der Gemeinde.

Spatenstich auf dem jahrelang nur als Lagerplatz genutzten Brachland war im Oktober 2020, der Grundstein wurde ein Jahr später gelegt. „Die Deckplatte dieses Grundsteins hat Steinmetz Andreas Tunk nicht nur herausragend erstellt, sondern auch der Gemeinde gestiftet. Vor dem Eingang zum Multifunktionsraum ist er in den Boden eingelassen und kann von jedem bewundert werden“, bedankte sich Janson. Richtfest war im Mai vergangenen Jahres und nun fand die Übergabe von 59 Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen sowie 20 Senioren-Wohnungen in zwei Wohngemeinschaften statt.

Quadratmeterpreis beginnt bei 10,50 Euro

Entstanden sind 5126 Quadratmeter Wohnfläche und 528 Quadratmeter Nutzfläche für Mittagsbetreuung und einen Multifunktionsraum. Auf dem Dach gibt es einige PV-Anlagen für die Lichtenergie, die anderen Flachdächer sollen begrünt werden und so die Bewohner vor Hitze und Kälte schützen. Der gesamte, aus drei Häusern bestehende Komplex, von sechs Stockwerken als Lärmschutz in Richtung Schienen bis zu zwei Stockwerken im Süden zu den bestehenden Wohngebieten, ist als energiesparendes KFW55-Haus gebaut und an die Geothermie angeschlossen. „Die 59 Wohnungen liegen zwischen 10,50 Euro je Quadratmeter für die größeren und 12,50 Euro für die kleineren in einem Bereich, den sich auch Menschen mit kleinem oder mittlerem Einkommen leisten können“, sagte Janson.

Im Seniorenbereich gibt es noch Wohnungen

Alle Wohnungen sind vermietet, der Einzug findet ab Juli statt. Freie Wohnungen gibt es hingegen noch im Seniorenbereich. „Das sind recht kleine Wohnungen und große Gemeinschaftsbereiche, das gefällt nicht jedem Senior“, sagt Janson. Der Bürgermeister dankte seinen beiden Vorgängern Leonhard Baumann und Werner van der Weck. Ohne deren Weitsicht, das Grundstück 2005 zu kaufen und ohne den kritischen und offenen Architektenwettbewerb 2017, könne die Gemeinde jetzt nicht auf ein „architektonisches Meisterwerk und ein modernes Design“ stolz sein. Janson lobte die Architekten von Felix & Jonas, die Projektsteuerer von KMP, „die es geschafft haben, das Maximalbudget von 34 Millionen Euro auf unter 30 Millionen zu begrenzen“, und die Bauüberwacher vom Büro m3. „Sie haben es trotz Corona, Ukraine-Krieg, Inflation und Rohstoffproblemen geschafft, dass alles super pünktlich fertig wurde“. Auch der stellvertretende Landrat Otto Bussjäger lobte das „in der heutigen Zeit erstaunliche Ergebnis, im Zeitplan und im Budget so ein tolles Haus für kleine Einkommen und Senioren zu errichten.“

Schadstofffreie Baustoffe

Architekt Manfred Felix verwies auf den offenen Wettbewerb: „So kam es auf die gute Idee und nicht den Namen an.“ Seine Idee für ein Haus, sehr nah an der lauten Bahnstrecke, war das der „gebrochenen Eisschollen rund um einen großen Innenhof für alle.“ Verwendet wurden schadstofffreie Baustoffe, die Häuser wurden mit hohem Energiestandard gebaut. Der Architekt: „Wir haben schon während des Baus auf ein späteres Recycling geachtet und so bezahlbare Wohnungen für die Feldkirchner geschaffen. Das ist ein großer Beitrag für die Gesellschaft in Feldkirchen.“