Tätowierer fordert: Wir brauchen klassische Lehre!

Stechen darf jeder: Den Ausbildungsberuf Tätowierer gibt es nicht. Das nervt Studiobetreiber Pat Haas. Aus mehreren Gründen.

Feldkirchen – Sich ein Tattoo stechen zu lassen, ist eine einschneidende Entscheidung. Eine fürs Leben. Die Farbe kann nur mit einer schmerzhaften Laserbehandlung entfernt werden. Darum vertrauen die meisten darauf, dass der Tätowierer sein Handwerk von der Pike auf gelernt hat. Selbstverständlich ist das nicht. Denn eine Tätowierer-Ausbildung gibt es gar nicht.

Pat Haas (44) sitzt im „Farbstoff“ in Feldkirchen. Eigentlich wollte er in seinem Studio über die Geschichte seiner eigenen Tattoos sprechen, doch ein anderes Thema ist ihm wichtiger: die Tätowierer-Ausbildung. Die gibt es in Deutschland nämlich nicht. Wer Tätowierer werden will, muss sich jemanden suchen, der ihm die Kunst beibringt. Aber: „Keiner darf sagen, dass er ausbildet. Lehrlinge sind offiziell Praktikanten. Das ist doch scheiße“, sagt Haas.

Der 44-Jährige weiß, wovon er spricht. Schließlich hat der gelernte Automobilkaufmann das Handwerk gelernt. Bekannte brachten ihm den Umgang mit der Maschine bei, zusätzliche büffelte er Hygienevorschriften. Die ersten Versuche machte er auf Schweinehaut. Doch irgendwann musste er sein erstes richtiges Tattoo stechen. „Ich hatte Nervenflattern ohne Ende.“ Mit kleinen Motiven ging es los. Mittlerweile hat sich Haas zum angesehenen Tätowierer hochgearbeitet, sticht seit über zehn Jahren hauptberuflich.

Online-Video als Vorlage

Ins „Farbstoff“ kommen immer wieder Leute, die schlecht gestochene Tattoos überdeckt haben wollen. Ein sogenanntes Coverup. Schlampereien wurmen Pat Haas. „Manche denken, sie können einfach so ein Studio aufmachen und tätowieren“, schimpft er. Ohne Ausbildung kann man Pfuschern nicht das Handwerk legen. „Ein Tätowierer braucht nur Räume, Ausrüstung für 100 Euro und einen Gewerbeschein für 20 Euro, schaut sich vielleicht ein paar Youtube-Videos an und legt dann los.“ Informieren sich die Kunden vorher nicht, könnten sie schnell in einem unprofessionellen Studio landen.

Mit dem Ziel, Tätowieren zum Lehrberuf zu machen, ist Haas dem Bundesverband Tattoo beigetreten. Der Dachverband will deutschland- und europaweit einheitliche Standards etablieren. Die sind laut Haas auch dringend nötig. „Wir fügen Verletzungen zu, arbeiten an offenen, blutenden Wunden.“ Wenn die Hygiene nicht eingehalten wird, könne das ganz schnell in die Hose gehen. „Bei einem Zahnarzt will man auch wissen, dass er studiert hat und lässt ihn nicht einfach machen.“

IHK schlägt anderen Weg vor

Um ein guter Tätowierer zu werden, brauche man natürlich künstlerisches Talent, sonst komme man nicht weit. Eine Ausbildung sieht Haas jedoch als Grundgerüst. Die Arbeit mit der Maschine ist für ihn ein Handwerk. Deshalb wünscht er sich, eine Lehre bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu verankern.

Bei der IHK stößt Haas’ Vorschlag durchaus auf offene Ohren. „Die Vorteile sind offensichtlich – ein gleichbleibender und hoher Standard in den Studios sowie mehr Sicherheit für die Kunden“, sagt Hubert Schöffmannn, bildungspolitischer Sprecher der IHK für München und Oberbayern auf Nachfrage. Eine eigenständige Ausbildung sieht er jedoch kritisch. Vielmehr will er lieber bestehende Ausbildungen erweitern. „Passender wäre aus meiner Sicht eine Einordnung als Zusatzqualifikation in die Gruppe der Gesundheits- und Heilberufe oder im Handwerk: Zuerst eine Grundausbildung und dann eine Spezialisierung in Form einer Weiterbildung fürs Tätowieren.“

Eine Idee, mit der sich Pat Haas überhaupt nicht anfreunden kann. Beim Tätowieren gebe es zu viele Unterschiede – etwa bei den Techniken oder beim Material. Das sei nicht mit einer Weiterbildung zu erlernen, sagt der Feldkirchner. Deshalb fordert er eine dreijährige Ausbildung mit Tarif und Abschluss.