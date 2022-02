Viel zu tun auf Feldkirchens Straßen - Vor allem Radler sehen Verbesserungsbedarf

Von: Bert Brosch

Missstand: Kaum zu erkennen ist dieser Radweg an der Hohenlinder Straße – und ausgeschildert ist er auch nicht. © Bert Brosch

Eine Umfrage unter Feldkirchens Haushalten hat ergeben, dass vor allem Radfahrer Verbesserungsbedarf im Straßenverkehr sehen.

Feldkirchen – Die Feldkirchner sind in ihrem Ort am liebsten auf dem Fahrrad unterwegs. Eine Befragung der Haushalte hat nun aber eindeutig ergeben: Die Gemeinde ist fahrradunfreundlich. Es fehlen Radwege – und wo es welche gibt, sind sie nicht erkennbar oder gefährlich. Insgesamt fehlt ein Konzept.

Gewusst haben es die Gemeinderäte schon immer, jetzt haben sie es schwarz auf weiß: Andreas Bergmann von der „Planungsgesellschaft Stadt - Land - Verkehr“ stellte die Ergebnisse der Befragung vor, die die Experten im Sommer 2021 durchgeführt haben, angeschrieben haben sie alle Feldkirchner Haushalte, geantwortet haben 420. „Das sind lediglich 13 Prozent und damit sehr wenig“, sagte Bergmann. In Haar hätten sich 25 Prozent beteiligt, in Kirchheim und Ismaning über 20 Prozent. Die Altersstruktur, die sich aus der Befragung ergibt, spiegle dennoch einen guten Querschnitt der Bevölkerung wieder (Durchschnittsalter: 41,5 Jahren). Bergmann „Daher kann die Auswertung als repräsentativ angesehen werden.“

Es fehlt an Platz auf den meisten Straßen

Das Fahrrad ist mit 33 Prozent das am häufigsten gewählte Verkehrsmittel vor dem Auto (32,6 Prozent). Gut ein Fünftel aller Wege legen die Feldkirchner zu Fuß zurück. Die meisten innerörtlichen Auto- wie Fahrrad-Fahrten haben eine Länge von 501 bis 1000 Meter, zu Fuß sind es bis zu 500 Meter. Eine Zusatzfrage ergab, dass sich durch die Pandemie das Mobilitätsverhalten beim Großteil verändert hat. Radfahren und zu Fuß gehen hat zugenommen. Die Hälfte der Haushalte hat mindestens ein Fahrrad, 31 Prozent mehr als eines. Lediglich zehn Prozent besitzen ein E-Bike. Der wichtigste Grund, aufs Rad zu steigen, ist der Weg „nach Hause“ mit über 40 Prozent, gefolgt von Freizeit, Einkaufen, Arbeit und Schule.

Begeistert sind die Feldkirchner von den Gegebenheiten derweil nicht. 55 Prozent gaben laut Bergmann konkrete Probleme mit dem Verkehr an, 40 Prozent nannten auch Verbesserungsvorschläge. Die meisten Probleme betreffen den Fußgänger- und Radverkehr. Fast 40 Prozent bemängelt fehlende Radwege, gefolgt von schlechten Markierungen, den Zuständen der Radwege, zu gefährlichen Straßen für Radler und Fußgänger, fehlende Spiegel bei Ausfahrten sowie Fahrradständer. „Entsprechend steht bei den Verbesserungsvorschlägen der Wunsch nach dem Bau von Radwegen oder Radfahrstreifen ganz klar im Vordergrund.“ Die Problemstraße ist demnach die Aschheimer Straße mit der Unterführung und natürlich die Hauptkreuzung im Ort. Weil Radfahren in Feldkirchen offenbar gefährlich ist, müsse schnell ein Radwegekonzept erstellt werden, empfahl Bergmann. Die Krux: Es fehle an Platz auf den meisten Straßen. Daher sehe er als wichtigste Lösung Tempo 30 auf allen nur möglichen Straßen. „Da braucht man dann keine Radwege und die Radler sind geschützt.“ Er schlug zudem Radwege im Ortszentrum um Rathaus und Kirche sowie an den Supermärkten vor.

Bürgermeister Andreas Janson (UWV) bedankte sich für die umfangreiche Studie. „90 Seiten voll mit Informationen, da gibt es viel zu lesen und noch mehr in den kommenden Jahren umzusetzen, um Feldkirchen sicherer für Radler und Fußgänger zu machen.“

