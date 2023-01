Viele Vorschläge, viele Fragezeichen: So will Feldkirchen den Radverkehr stärken

Von: Bert Brosch

Eine von 56 vorgeschlagenen Maßnahmen: Die Seestraße entlang des Kiesgrunds und weiter zum „Fidsche“ sollte eine Radstraße werden und später zum Radschnellweg in Richtung Markt Schwaben führen. Dazu wäre auch eine Brücke über den Kreisverkehr der B 471 in Richtung München notwendig. © bb

Feldkirchen will den Radverkehr stärken. Darüber ist man sich einig. Doch mit welchen Maßnahmen genau und was es kosten soll, das bleibt vorerst unklar.

Feldkirchen – Seit Juli 2021 ist die Gemeinde Feldkirchen vorläufiges Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK). Mitte 2024 wird überprüft, wie sie den Radverkehr bis dahin gefördert hat. Andreas Bergmann vom Planungsbüro „Stadt Land Verkehr“ stellte 56 Maßnahmen vor, 49 davon mit hoher Priorität. Doch was deren Realisierung kostet, das konnte niemand sagen.

Bürgermeister Andreas Janson (UWV) und Rad-Referent Michael Reiprich betonten, dass die Gemeinde den Radverkehr deutlich ausbauen und sicherer machen will. Im Zuge der AGFK-Mitgliedschaft habe man Haushalet befragt sowie einen Bürgerworkshop durchgeführt. Dabei kritisierten zig Feldkirchner: zu hohe Randsteine, zu wenige und schlecht ausgeschilderte Radwege, keine Fahrradstraßen, keine Markierungen, um Radler vom Autoverkehr und auch von den Fußgängern zu trennen.

56 Maßnahmen, die „unbedingt“ umgesetzt werden sollten

Die Gemeinde beauftragte das Planungsbüro „Stadt Land Verkehr“, das ein Radverkehrskonzept erarbeiten sollte. Zur Überraschung der Gemeinderäte sagte dessen Vertreter Andreas Bergmann, dass die Gemeinde schon viel für den Radverkehr getan habe – präsentierte dann aber trotzdem 56 Maßnahmen, die „unbedingt“ umgesetzt werden sollten. 49 davon haben sogar höchste Priorität. Dazu zählt die Abschaffung der rot markierten Radwege. „Rad- und Gehwege sind in Feldkirchen zu schmal“, sagte Bergmann. Man müsse die gleichen Wege nutzen bei gegenseitiger Rücksicht. „Gibt es rote Radwege, beharren die Radler darauf, dass das ihr Weg ist – das geht nicht.“ Rote Radwege empfahl Bergmann nur bei den Einfahrten zu Tankstellen als optischer Hinweis für Autofahrer. Vor der katholischen Kirche an der B 471 sollten alle Parkplätze umgewandelt werden, so entstünde mehr Platz für einen Radweg um die Ecke der Kirche.

Die Seestraße sollte laut Bergmann zur Fahrradstraße werden, eine Brücke über die B 471 Richtung Dornacher Straße, wo der Radschnellweg gebaut werden soll, wäre wünschenswert. „Ebenso empfehlen wir einen Rad-Durchstich durch den Bahnhof zum Heimstettener See sowie eine Verbindung von der Messe über die Münchner Straße zur B 471 durch das Gelände der Firma May“, sagte Bergmann. Zudem sollten alle Schilder zur Radwegebenutzungspflicht weg. „Wer schneller radeln will, soll dies auf der Straße tun dürfen, darauf müssen die Autofahrer mit Schildern hingewiesen werden. Daher empfehlen wir die Entfernung der Mittelmarkierung auf der Oberndorfer Straße, dass die Autofahrer mehr Abstand zu den Radlern halten können.“

„Ist das nicht vergebliche Mühe?“

Michael Schön (UWV) kritisierte gerade letzten Punkt. „Radler auf einer Bundesstraße, ist das kein Problem?“ Für Bergmann nicht. Martin Obergroßberger (CSU) lobte die vielen Vorschläge, „aber im Bereich B 471 und Münchner Straße können wir schon viel planen, das Straßenbauamt sagt doch seit Jahren: Nein! Ist das nicht vergebliche Mühe?“ Beim Straßenbauamt tue sich viel, sagte Bergmann, der Fernverkehr habe nicht mehr die oberste Priorität.

Nur wie viel kosten die Maßnahmen denn nun? Das wollte auch Stefan Seiffert (CSU) wissen: „Müssen wir jedes Jahr 100 000 oder 500 000 Euro einkalkulieren?“ Sein Büro habe nur Vorschläge gemacht, so Bergmann, die Gemeinderäte müssten nun sagen, was ihnen am wichtigsten sei. „Dann können wir das im Detail planen und kalkulieren.“ Herbert Vanvolsem (CSU) ist das alles zu vage: „Ein paar Schilder aufstellen, damit schaffen wir nicht mehr Radverkehr. Und ohne zu wissen, was das in etwa kostet, können wir das doch nicht beschließen.“ Dennoch fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss zur Radverkehrsförderung. Bis zur Haushaltssitzung soll Rad-Referent Reiprich einen groben Kostenrahmen erarbeiten.

