Viele Wenns: Das steht heuer in Feldkirchen an

Von: Bert Brosch

Verheißungsvolles Areal am Bahnhof: Am Kiesgrund könnten ein riesiges Gewerbegebiet und 500 Wohnungen entstehen – wenn Isar Aerospace zusagt. © bert brosch

In Feldkirchen kann sich 2023 viel tun, falls die richtigen Entscheidungen fallen. Ein Überblick.

Feldkirchen – „Es kann sein, dass in Feldkirchen in diesem Jahr sehr vieles passiert. Aber das hängt ab von einigen positiven Entscheidungen“, sagt Bürgermeister Andreas Janson (UWV). Er spielt an auf die mögliche Bebauung am Kiesgrund, eine mögliche Süd-Umfahrung und zwei mögliche Seniorenheime.

S-Bahnhof

Janson kann es selbst kaum glauben: Der S-Bahnhof-Umbau ist tatsächlich fertig! 2018 begonnen, sollten Mitte 2019 der Bahnsteig und die Rampe für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen sowie der neue Aufzug fertig sein. Seither wurde die Gemeinde immer wieder von der Bahn vertröstet. Bei der Bürgerversammlung musste Janson noch grinsen, als er die Ankündigung der Bahn verlas, dass alles bis zum Jahresende fertig sein sollte. Doch tatsächlich, mit Ausnahme der Fahrradständer wurde alles den Bürgern zur Nutzung übergeben. „Für den Durchstich nach Norden wollten wir ja ein eigenes Planungsbüro suchen, damit da endlich etwas vorangeht. Doch die Bahn hat uns klar mitgeteilt, dass dies ein Bahn-Büro sein muss – ich befürchte da Schlimmes“, sagte Janson.

Isar Aerospace

Allerdings hängt der Durchstich vom Bahnhof nach Norden Richtung Heimstettener See stark davon ab, wie sich „Isar Aerospace“ entscheidet, ob sie tatsächlich auf dem „Kiesgrund“ ihr neue Niederlassung bauen. Entstehen sollen auf dem über 15 Hektar großen Areal nördlich des Bahnhofs Gewerbe für 500 Mitarbeiter, dazu 500 Wohnungen, Parks, Grünflächen und Freizeitmöglichkeiten. Neben Feldkirchen sind allerdings noch Taufkirchen sowie Ottobrunn als Standorte im Rennen. „Wenn Isar Aerospace uns zusagt im Frühjahr, wird es ganz schnell gehen dort. Wenn sie uns absagen, werden wir das gesamte Areal komplett neu planen“, sagt Janson. Am 24. Januar will er die Bürger über die aktuellen Pläne informieren.

Südumfahrung

Warten aufs entscheidende „Ja“: In diesem Jahr könnte Baubeginn für die Südumfahrung sein – wenn die Landwirte mitmachen und ihren Grund verkaufen. © Bert Brosch

Mit ebenso vielen Fragezeichen versehen ist die geplante Südumfahrung von der Münchner Straße zum Kreisel an der B 471. „Im Gemeinderat sind wir uns einig, auch die Trassen haben wir festgezurrt – jetzt geht es an die Verhandlungen mit den Grundstücksbesitzern“, sagt Janson. Er habe bereits vor zwei Jahren erste Vorgespräche geführt. „Damals war die Bereitschaft der Landwirte, zu verkaufen, nicht negativ.“

Seniorenheime

Und auch bei den dringend benötigten Senioreneinrichtungen ist man noch immer im Frühstadium der Planungen. An der Dornacher Straße sollen 58 barrierefreie Wohnungen entstehen, sechs Wohnungen im Erdgeschoss werden rollstuhlgerecht. Den Bewohnern des hochpreisigen Seniorenwohnparks werden zahlreiche buchbare Zusatzleistungen geboten: Concierge mit Poststelle, Housekeeping-Service, Gartenpflege, 24-Stunden-Notrufsystem, hauswirtschaftliche Betreuung mit allen täglichen Besorgungen bis hin zum ambulanten Pflegedienst. Geplant sind auch Gruppenräume für Veranstaltungen und Gymnastik sowie multifunktionelle Behandlungszimmer für Therapien und Massagen. Noch haben aber die Anwälte von Gemeinde und Bauwerber nicht alle Punkte geklärt.

Residieren im Alter: Auf diesem Grundstück soll ein Seniorenheim mit 90 Zimmern sowie 38 Wohnungen entstehen – wenn aus dem Konzept ein Plan wird. © bb

Das zweite Seniorenhaus an der Münchner Straße wurde nach viel Kritik mit einem anderen Architekten neu geplant. Nun sollen es 90 Pflegezimmer werden, jedes über 22 Quadratmeter groß. Zudem werden 38 barrierefreie Wohnungen für betreutes Wohnen entstehen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite plant der Investor ein weiteres Haus mit 53 Wohnungen, 28 für Mitarbeiter und 25 barrierefreie für betreutes Wohnen. Janson bezeichnete dies „als Konzept, wie das Projekt weitergeführt werden könnte, das ist noch keine neue Planung“.

Wohnanlage

Ohne jegliche Wenns präsentiert sich hingegen die neue Wohnanlage mit Mittagsbetreuung auf dem Raiffeisengelände. Hier stehen 59 Wohnungen und zwei Mal je zehn WGs für Senioren bereit. „Wir sind absolut im Zeitplan und nach wie vor um fast 500 000 Euro unter dem kalkulierten Budget von 29,43 Millionen Euro“, sagt Janson nicht ohne Stolz. Die Wohnungen von ein bis fünf Zimmer sind bis zum 20. Januar ausgeschrieben. Das erste Haus war im Oktober 2022 fertig, das zweite wird bis Februar und das dritte bis April fertig sein. Einzug: ab Juni.

