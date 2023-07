Zwei Einbrüche in Feldkirchen und Aschheim - Von den Dieben fehlt jede Spur

Von: Marc Schreib

Nicht nur in der „dunklen Jahreszeit“, auch im Sommer nehmen Einbrüche in Deutschland immer weiter zu. © R. Rebmann/Imago (Symbolbild)

Gleich zwei Einbrüche in Büros haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag in Feldkirchen und in Aschheim verübt. In beiden Fällen sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die bei der Klärung des Falles helfen können.

Feldkirchen/Aschheim - Im ersten Fall gelangte der oder die Täter von Mittwoch um 20 Uhr auf Donnerstag um 6.25 Uhr auf bislang unbekannte Weise in ein Wohn- und Geschäftshaus in Feldkirchen. Im Gebäude brachen sie eine Tür auf und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und erbeuteten eine geringe Menge Bargeld sowie ein technisches Gerät. Anschließend entfernten sich der oder die Täter unerkannt.

Verkaufsstand aufgebrochen

Im zweiten Fall drangen die Unbekannten von Mittwoch gegen 18 Uhr auf Donnerstag gegen 7.45 Uhr, in ein gewerblich genutztes Gebäude in Aschheim ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Räumen, durchsuchten sie und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld. Zudem brachen sie einen Verkaufsstand auf dem Grundstück auf. Auch hier nahmen sie Geld mit. Anschließend konnten sie sich unerkannt aus dem Staub machen. Die Ermittlungen in beiden Fällen übernimmt das Dezernat für Einbruchsdelikte der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugen gesucht

Wer im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bahnhofstraße, Sonnenstraße und Kreuzstraße in Feldkirchen sowie im Bereich Drosselweg, Feldkirchner Weg und Amselweg in Aschheim etwas gesehen hat, meldet sich bitte beim Dezernat für Einbruchsdelikte des Polizeipräsidiums München unter Tel. 089/2910-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.