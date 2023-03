Feuerwehreinsatzzentrale im Wandel – Immer mehr Notrufe

Das Herzstück der Feuerwehreinsatzzentrale: Von hier aus werden den Einsätze für den gesamten Landkreis München koordiniert. © Landratsamt

Die Technik hat sich in der Feuerwehreinsatzzentrale rasant weiterentwickelt, allerdings haben auch die Notrufeingänge massiv zugenommen.

Landkreis – Vor 50 Jahren hat die Feuerwehreinsatzzentrale des Landkreises München, damals noch unter dem Namen „Alarmzentrale für die Freiwilligen Feuerwehren“, offiziell ihren Dienst aufgenommen. In der Zwischenzeit hat sich viel verändert.

Die eigentliche Geschichte beginnt schon ein paar Jahre früher. Im Dezember 1971 fasste der Kreisausschuss mit Blick auf die im Sommer 1972 anstehenden Olympischen Spiele in München den Beschluss, eine Zentralalarmierung von elf Gemeinden (Haar, Ottobrunn, Unterbiberg, Unterhaching, Taufkirchen, Oberhaching, Oberschleißheim, Unterschleißheim und Garching) einzurichten. Die Alarmzentrale wurde zunächst nur provisorisch bei der Landpolizeistation in Haar eingerichtet und nach den Olympischen Spielen wieder abgebaut.

Die ersten Jahre

Nur vier Feuerwehren verfügten über einen eigenen Telefonanschluss, die anderen mussten über Polizeistationen, Gemeindeverwaltungen und diverse Privatanschlüsse von Kommandanten, Kreisbrandmeistern oder auch über Gaststätten, Geschäfte, Schulen oder Betriebe zu Hilfe gerufen werden. Nachdem sich die provisorische Alarmzentrale bei der Landpolizeistation in Haar bestens bewährt hatte, hat der Kreisausschuss noch im Jahr 1972 der Einrichtung einer zentralen Funkalarmierung im Landkreis München am Mariahilfplatz zugestimmt. Am 2. März 1973 nahm die Alarmzentrale mit zunächst vier Mitarbeitern in einem ehemaligen Appartement im Keller des Landratsamts den Schichtdienst auf und war ab sofort unter der damaligen zentralen Notrufnummer und bis heute gültigen Servicenummer 089/66 20 23 erreichbar.

Alte Alarmwege

Die ersten Monate waren für alle Beteiligten eine ganz große Herausforderung: Die neue Rufnummer in der Bevölkerung war noch nicht bekannt, und die Feuerwehren verfügten noch nicht über die notwendige Technik. Außerdem wurden immer noch die alten Alarmwege genutzt. Doch Landratsamt, Gemeinden und Feuerwehren sorgten dafür, dass die Rufnummer schnell publik wurde. Zugleich wurde viel in die Infrastruktur, in Funkgeräte und Funkmeldeempfänger, investiert.

Bereits nach wenigen Jahren war der zur Verfügung stehende Platz für die hauseigene Technik nicht mehr ausreichend. So zogen die Mitarbeiter der Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) vom Keller in den zweiten Stock des Landratsamtes, später wurde ein eigener Bau notwendig. 1994 konnten die Räumlichkeiten der Feuerwehreinsatzzentrale im Innenhof des Landratsamts bezogen werden.

Existenz gesichert

Heute ist die Feuerwehreinsatzzentrale neben den 26 Integrierten Leitstellen fester Teil der bayerischen Leitstellenlandschaft. Am 30. Mai 2014 wurde durch das Bayerische Innenministerium die Verordnung über die Alarmierung der Feuerwehren im Landkreis München (MüFwAIV) erlassen, die den Erhalt der Feuerwehreinsatzzentrale sicherte. Heute arbeiten 20 hauptamtliche Voll- und Teilzeitkräfte sowie zehn nebenamtliche Mitarbeiter in der Feuerwehreinsatzzentrale.

Notrufe und Einsätze

Während im ersten Jahr des Bestehens der Feuerwehreinsatzzentrale 1973 insgesamt 1643 Notrufe oder Hilfeersuchen eingegangen sind, haben sich die Zahlen bereits im Jahr 1976 auf 3897 Notrufe mehr als verdoppelt. 1990 wurden insgesamt 8935 Einsätze bearbeitet. Hierbei handelte es sich aber nicht nur um Feuerwehreinsätze, sondern auch um Einsätze des Rettungsdienstes, der KVB oder Beratungen und Vermittlungen.

Bis zur Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle München im Jahr 1997 lief in der Feuerwehreinsatzzentrale auch die Notrufnummer 112 aus den Gemeinden des Landkreises München außerhalb des Ortsnetzes München auf. Mit der Zeit haben sich die Anforderungen an die FEZ und der Landkreis an sich weiter gewandelt. Das zeigen auch die Zahlen: So wurden im Jahr 2007 bereits 21 464 Hilfeersuchen abgearbeitet, 2015 waren es 32 389 und im Jahr 2021 insgesamt stolze 46 072.

Katastrophen

Auch wenn der Landkreis München von Schadensereignissen großen Ausmaßes weitgehend verschont geblieben ist, haben sich den Mitarbeitern doch einige Einsätze tief eingeprägt: das große Hagelunwetter 1984 beispielsweise, das die Gemeinde Haar ganz besonders getroffen hatte, die Auswirkungen der Sturmtiefs Vivian und Wiebke 1990 und Kyrill 2007, der Brand eines Tankzugs auf der A 96 ebenfalls im Jahr 2007 oder auch das furchtbare S-Bahnunglück im Jahr 2022 in Ebenhausen. mm