Film-Kampagne: AWO-Kreisverband geht neue Wege bei Suche nach Mitarbeitern

Von: Charlotte Borst

„Wir lernen jeden Tag etwas Neues, Groß und Klein.“ Florentine im Werbeclip, umringt von Krippenkindern. © AWO

Die Idee des AWO-Kreisverbandes fiel auf fruchtbaren Boden: Die Mitarbeiter teilen in einem Film mit, was sie bewegt.

Landkreis – Mitarbeiter im sozialen Bereich zu finden, ist wirklich schwierig. Der AWO-Kreisverband hat einfach mal seine Angestellten gefragt, was sie an ihrem Job eigentlich schätzen. Herausgekommen sind bewegende Filme – ja eine ganze Werbekampagne nach dem Motto: „Ich mach was Soziales.... und das macht mich glücklich.“

Und weil diese ganze Filmreihe ohne die Mitarbeiter nie zustande gekommen wäre, sollen sie die ersten sein, die die Clips zu sehen bekommen, bevor sie auf Facebook und Instagram veröffentlicht werden. Der Ansturm im Rio Filmpalast ist am Premierenabend groß. AWO-Mitarbeiter sind aus allen Ecken des Landkreises zum Rosenheimer Platz gekommen. Sie sind ja schließlich die Hauptdarsteller.

Selbst auf der Leinwand

Vorstand Michael Germayer schüttelt Hände. Es gibt Popcorn, Nachos, Cola und Wiedersehensfreude im Foyer. Gut 160 Zuschauer nehmen dann in roten Kinosesseln Platz, und sind gespannt, sich gleich selbst auf der Leinwand zu sehen. Als Michael Germayer sein Personal begrüßt und den Slogan der Kampagne vielleicht ein wenig leger zitiert: „Ich mach was Soziales, und das mach ich gern“ – verbessert ihn prompt eine Zwischenruferin: „... und das macht mich glücklich!“.

13 Geschichten

Ja „glücklich“ das ist natürlich noch viel mehr! „Ich mach was Soziales, und das macht mich glücklich“, auf diesem Slogan baut die Kampagne auf. Regisseur Jan Philipp Weyl tourte tagelang durch den Landkreis, traf auf Erzieherinnen, Verwaltungsmitarbeiter, Sozialpädagogen, Tagesmütter und Schulsozialarbeiter und motivierte sie, ihren Beruf und ihre Leidenschaft in die Welt zu transportieren. So sind 13 Geschichten entstanden.

„Wohnungslose haben keine Lobby“

Zum Beispiel aus dem Alltag von Tanja Fees. Sie erlebt in der Wohnungsnotfallhilfe großes Leid, aber auch Freude, wenn eine Familie doch ein Zuhause findet. Sie erzählt voll Überzeugung, wie wichtig es ihr ist, vor allem den Kindern mit einem Lachen zu begegnen und die Welt für sie ein wenig heller zu machen: „Wohnungslose haben keine Lobby. Ihnen eine Stimme zu geben, das ist meine Arbeit“, sagt sie.

Isabel Nefzger leitet einen Naturkindergarten in Garching. Im Film sieht man die Erzieherin mit ihrer Kollegin Hanna auf einem Baumstamm sitzen. Mitten auf einer Wiese, von singenden Kindern umringt. Die etwa 50-Jährige spielt Gitarre. Man nimmt es ihr ab, dass sie im Job glücklich ist: „Ich werde gebraucht, und mein Beruf erfüllt mich mit großer Freude.“ Und schon ist man mittendrin im Flow der Sozialen Arbeit und spürt Emotionen und Begeisterung.

Arbeit mit den Krippenkindern

Florentine, eine junge Erzieherin, sagt über die Arbeit mit Krippenkindern, wie schön es sei, dass jeder jeden Tag etwas Neues lerne, Große und Kleine. Vinzenz und Eva erleben in der Schulsozialarbeit an der Mittelschule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, wie Jugendliche in den Abschlussklassen zu jungen Erwachsenen heranreifen. „Zu ihnen kann man mit allen Problemen kommen“, sagt ein Schüler.

Danke für das Vertrauen beim Dreh

Sind das jetzt Werbefilme oder Dokumentarfilme? Natürlich sind es Imagefilme, aber gleichzeitig sprechen hier echte Mitarbeiter von ihrer Arbeit. Regisseur Weyl bedankt sich für das Vertrauen, das ihm beim Drehen geschenkt wurde und sagt: „Den Erfolg der Kampagne wird man daran messen können, wie viele Leute sich bewerben.“

Als die Clips über die Leinwand flimmern, wird begeistert applaudiert. Die Kollegen feiern sich gegenseitig wie bei einem großen Familienfest. „Ohne Euch wäre diese Kampagne nicht entstanden“, bedankt sich Diana Klöpper vom AWO-Vorstand: „Ohne euren Mut und eure Freiwilligkeit, wären die Filme nicht so toll geworden.“

Einblicke in den Berufsalltag im Naturkindergarten: Isabel und Hanna filmte Regisseur Weyl beim Singen mit den „Findefüchsen“ in Garching. © AWO

Beim Drehen: Regisseur Jan Philipp Weyl (r.). © AWO