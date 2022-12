Finanzielle Hilfe soll Energiekosten-Explosion auffangen - Verdreifachung der Anspruchsberechtigten

Die Energiekosten sind kaum zu stemmen. (Symbolbild) © Christian Ohde/IMAGO

Ab Januar ist im Landkreis München ein deutlicher Anstieg der Wohngeldempfänger zu erwarten. Das teilt das Landratsamt mit.

Landkreis – Ab dem 1. Januar 2023 haben bundesweit rund zwei Millionen Haushalte Anspruch auf das kürzlich beschlossene Wohngeld Plus. Insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen, die nach bisheriger Regelung keinen Anspruch auf Bezuschussung ihrer Wohnkosten hatten, sollen angesichts stetig steigender Wohn- und Energiekosten durch die Wohngeldreform entlastet werden. Erstmals werden dabei auch Heizkosten bezuschusst. Dies geschieht in Form eines Pauschalzuschlags, der in der Wohngeldberechnung berücksichtigt wird.

Wer bislang Wohngeld bekam, muss nichts tun

Auch für den Landkreis München ist laut Pressemitteilung des Landratsamts ein deutlicher Anstieg der Wohngeldempfänger zu erwarten. Nach Informationen der Wohngeldstelle müsse von einer Verdreifachung der Anspruchsberechtigten ausgegangen werden. Bürger, die bereits bislang Wohngeld erhalten haben, müssen nichts unternehmen. Für Haushalte im laufenden Wohngeldbezug findet automatisch eine Neuberechnung der bewilligten Wohngeldhöhe ab 1. Januar statt. Eine persönliche Vorsprache oder Antragstellung auf Neuberechnung ist nicht erforderlich.

Ändert sich die Höhe des bewilligten Wohngeldes, wird ein neuer Wohngeldbescheid erlassen und dem betreffenden Haushalt übersendet.

Online-Wohngeldrechner

Haushalte, die ab 1. Januar zum dann erweiterten Kreis der Anspruchsberechtigten gehören, haben die Möglichkeit, ab sofort das neue Wohngeld Plus bei der Wohngeldstelle im Landratsamt München zu beantragen. Auf seiner Website bietet das Landratsamt einen Online-Wohngeldrechner an. Unter www.landkreis-muenchen.de/buergerservice können Bürger so vorab prüfen, ob und in welcher Höhe ein Anspruch auf Wohngeld besteht. Auch der Neuantrag auf Wohngeld Plus kann einfach online ausgefüllt und eingereicht werden. Anträge können aber auch weiterhin auf dem Postweg gestellt werden.

Hohes Antragsaufkommen erwartet

Aufgrund des deutlich ausgeweiteten Kreises der Anspruchsberechtigten rechnet die Wohngeldstelle insbesondere in den ersten Wochen des neuen Jahres mit einem sehr hohen Antragsaufkommen. Die Verwaltung bittet daher um Verständnis, dass zu Jahresbeginn mit längeren Wartezeiten bis zur Entscheidung über die Neuanträge gerechnet werden muss. Antragsteller können aber die Behörde unterstützen, indem sie ihren Antrag vollständig und mit den in der Dienstleistung genannten erforderlichen Nachweisen einreichen. mm