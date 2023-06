Flexbus bald im ganzen Landkreis? Angebot soll ausgeweitet werden

Von: Charlotte Borst

Im Süden läuft die Probefahrt: Mit Navi gehen die Flexbusfahrer auf Nummer sicher. (Archivbild) © Volker Camehn

Das Angebot kommt so gut an, dass der Landkreis den Flexbus nun auf den gesamten Landkreis ausweiten will. Auch, wenn das einiges kostet.

Landkreis - Fahrten buchen und sich abholen lassen: Der Landkreis will den On-Demand-Verkehr auf den gesamten Landkreis ausweiten. Der Flex-Bus läuft im südlichen Landkreis zwar noch in der Pilotphase, aber schon so erfolgreich, dass die Kreispolitiker im Mobilitätsausschuss das Modellprojekt einstimmig auf Landkreis-Kurs geschickt haben. Alle Bürger sollen mit dem On-Demand-Service einen besseren ÖPNV erleben und eine attraktive Alternative zum Auto erhalten. Die Flex-Busse sollen Lücken schließen und den ÖPNV verbessern, damit Tag und Nacht ein guter Anschluss an U- und S-Bahn, an wichtige Buslinien oder Expressbusse entsteht. Eine Parallelstruktur zum bestehenden ÖPNV-Angebot soll aber auf keinen Fall entstehen.

In Taufkirchen, Unter- und Oberhaching sowie in Aying, Brunnthal und Sauerlach haben rund 16 600 Fahrgäste von Oktober bis März den On-Demand-Service „Flex“ gebucht. „Das Pilotprojekt ist so ein Erfolg, dass wir täglich positive Rückmeldungen und auch aus anderen Landkreisen Anfragen bekommen“, berichtete Landrat Christoph Göbel (CSU). Die Nachfrage werde mit dem Deutschland-Ticket noch schneller steigen, erwartet er: „Mit dem 49-Euro-Ticket ist ein besonderer Anreiz geschaffen, das On-Demand-System zu nutzen, weil es ins MVV-Tarifsystem eingebettet ist.“

„Ein Gewinn, gerade auch für Kranke und Gehbehinderte“

Noch bevor das Ergebnis einer Umfrage vorliegt, die gerade unter Fahrgästen und in der Bevölkerung der beteiligten Kommunen läuft, werden Experten bereits die Ausweitung auf den gesamten Landkreis planen. Bis Dezember soll eine Strategie mit konkreten Maßnahmen vorliegen. Die Planer haben verschiedene Umfänge für das Angebot simuliert, maximal, minimal und ausgewogen. Die Kreispolitiker wählten das ausgewogene Szenario: Auf rund 625 Quadratkilometern würden 50 Fahrzeuge unterwegs sein, die täglich rund 4400 Fahrgäste befördern, wobei Fahrtwünsche mit ähnlichem Verlauf zusammengeführt werden. Durchschnittlich würden pro Fahrt 1,9 Nutzer befördert, die Wartezeit beträgt im Schnitt elf Minuten. Die Kosten für Tag- und Nachtbetrieb sollen bei 13 bis 16 Millionen Euro pro Jahr liegen. Anregungen der Kommunen werden die Planer aufgreifen.



Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) betonte, dass die ausgewogene Variante auch die wirtschaftlichste sei, wenn man Kosten und Fahrgastzahlen ins Verhältnis setze. Schelle bat, dass der Flex-Bus nachmittags im Hachinger Tal auch Schüler befördern sollte, die bis aus Brunnthal und Straßlach-Dingharting kämen. Diese Anregung unterstützte auch Tania Campbell (Grüne).



Mit Blick auf die Kosten äußerte sich nicht nur SPD-Fraktionschef Florian Schardt kritisch: „13 bis 16 Millionen sind eine Menge Holz“, das seien runtergerechnet etwa neun Euro pro Fahrt. „Wir sind schon bei Ausgaben von 70 Millionen für den ÖPNV“, sagte Schardt. Die Siebensitzer müssten besser ausgelastet sein, sonst wäre eventuell ein Car-Sharing-Angebot sinnvoller. Auch Helmut Horst (CSU) verwies besorgt auf die Kosten, gleichwohl er das Angebot begrüßt. Die Kreisräte hoffen, dass die Kleinbusse auf Dauer Kosten einsparen, wenn sie die „Geisterbusse“ nachts und am Wochenende ersetzen. Manfred Riederle (FDP) nannte die Ausweitung auf den Landkreis „einen Quantensprung“ und „einen Gewinn, gerade auch für Kranke und Gehbehinderte“.



