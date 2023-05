Flughafen vs. Windkraft: Nordallianz-Kommunen fordern mehr Planungssicherheit

Von: Charlotte Borst

Die Nordallianz-Bürgermeister unterzeichen ihre Resolution: (hinten v.l.) Christoph Böck, Franz Heilmeier, Josef Niedermair, Dietmar Gruchmann, (vorne v.l.) Markus Böck, Alexander Greulich, Andreas Kemmelmeyer, Sebastian Thaler. © Förtsch

Wenn es mit Windrädern im Landkreis-Norden etwas werden soll, dann muss die Deutsche Flugsicherung Hürden abbauen. Das fordern die acht Kommunen der Nordallianz.

Landkreis – Die acht Nordallianz-Kommunen wollen den Ausbau von Windkraft vorantreiben. Die Deutsche Flugsicherung soll technische und bürokratische Hürden abbauen. Denn bisher wird der Bau von Windkraftanlagen an den Flughäfen München und Oberschleißheim erschwert und zum Teil ausgeschlossen.

Die acht Bürgermeister aus Eching, Garching, Hallbergmoos, Ismaning, Neufahrn, Oberschleißheim, Unterföhring und Unterschleißheim haben am Dienstag in Unterschleißheim klare Worte gefunden: „In ganz Deutschland geht es mit der Windkraft vorwärts, nur am Flughafen München nicht“, sagte Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich. Moderne Satelliten könnten auch hier die Radartechnik ersetzen, die dafür sorgt, dass Piloten und Fluglotsen präzise navigieren: „Die Flugsicherung soll ihre No-Go-Areas aktualisieren und klare Radien vorgeben.“ In Medienberichten verkünde sie zwar, dass mehr Platz für Windkraft geschaffen werde. Doch im Energieatlas sind weiterhin große Bereiche rund um München durch die bestehenden Regelungen des militärischen und zivilen Luftverkehrs ausgeschlossen.

„Wir wollen Planungen anstoßen und Projekte realisieren.“

Um so verwunderlicher finden die acht Bürgermeister es, dass trotzdem sehr wohl einige Windkraftanlagen errichtet wurden: Im Landkreis Dachau, in der Landeshauptstadt München an der A 9, und auch im südlichen Landkreis werden Windräder, die teilweise in Ausschlussgebieten liegen, erfolgreich vorangetrieben. Wogegen seit Jahren laufende Projekte in Garching aufgrund der Flugsicherung abgelehnt werden.

Die Bürgermeister fordern Klarheit: „Wir wollen Planungen anstoßen und Projekte realisieren.“ Greulich kritisiert, dass die Flugsicherung weiterhin auf Einzelfallprüfung der Projekte beharrt. Die Kommunen könnten nicht Geld und Zeit für Gutachten und Verfahren investieren und am Ende wieder eine Absage riskieren. Die Bürgermeister appellieren an die Deutsche Flugsicherung und auch an die Bundesministerin für Verkehr und Bauen, die Bundestags- und Landtagsabgeordneten sowie die Landräte, die Rahmenbedingungen zu verbessern.

„Die Strukturen sind von gestern, die Aufgaben von heute“, sagt Franz Heilmeier, Bürgermeister von Neufahrn: Die 360-Grad-Radien um die Leuchtfeuer und Radaranlagen seien definiert worden, „als es keine konkurrierenden Bedarfe gab“.

„Knapp 100 Windräder bräuchten wir“

Bisher sind die Bürgermeister einzeln vorgegangen, hätten immer wieder standardisierte Antwortschreiben erhalten, schimpft Greulich, jetzt kämpfen sie gemeinsam: „Unsere gut 80 000 Bürger stehen für eine gewisse Bedeutung.“ Den Widerspruch zwischen dem Wind-an-Land-Gesetz der Bundesregierung und den Restriktionen vor Ort gelte es aufzubrechen, fordert Echings Bürgermeister Sebastian Thaler. Sein Unterschleißheimer Kollege Christoph Böck ergänzt: „Knapp 100 Windräder bräuchten wir im Landkreis München, um unsere Energieversorgung klimaneutral abzudecken, bisher gibt es kein einziges.“

Einige Gemeinden haben sich bereits vor Jahren mit Planungen für Windkraftanlagen beschäftigt. Unterschleißheim peilt zwei bis vier Windräder an, Ismaning hat sich bis zu drei Anlagen nahe des Goldachhofs vorgenommen, Garching will im ausgewiesenen Sondergebiet drei umsetzen, Potenzial sieht Dietmar Gruchmann aber für zehn. Eching könnte im Süden und im Norden der Gemeinde je zwei Anlagen planen, Hallbergmoos würde gern zwei realisieren und diese gemeinsam mit Ismaning bündeln. In Unterföhring erwägt man zwei bis vier große Anlagen oder fünf bis sechs kleinere, in Oberschleißheim kämen für ein Windrad bis zu drei Flächen in Betracht, in Neufahrn rechnet man mit drei Anlagen im Süden.

