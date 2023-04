Flugsicherung oder Windkraft? Bürgermeister im nördlichen Landkreis fordern Klarheit

Lauter Hürden bei der Standortsuche

Die Vorgaben der Deutschen Flugsicherung erschweren den Bürgermeistern im nördlichen Landkreis München die Standortsuche.

Landkreis – Wie die Süd-Kommunen wollen auch die Gemeinden im Norden und Osten der Landeshauptstadt München künftig auf Windkraft setzen – sehen aber noch überall Hindernisse. Vor allem Vorgaben der Deutschen Flugsicherung (DFS) erschweren die Standortsuche. Denn drehende Rotoren könnten Signale der Drehfunkfeuer stören und die korrekte Navigation der Piloten und Lotsen gefährden.

Damit der bisher erschwerte oder ausgeschlossene Bau von Windkraftanlagen im Umkreis der Flughäfen ermöglicht wird, fordern jetzt die acht Bürgermeister der Nordallianz (Eching, Garching, Hallbergmoos, Ismaning, Neufahrn, Oberschleißheim, Unterföhring, Unterschleißheim), dass der Konflikt ausgeräumt wird. Sie unterzeichnen am 2. Mai eine entsprechende Resolution.

Konflikt zwischen Flugsicherung und Windkraft „besteht in dieser Form nicht“

Die DFS teilt zwar mit: Der „scheinbare Konflikt in der öffentlichen Wahrnehmung“, der in der Region um den Flughafen München beim Thema „Flugsicherung und Windkraft“ aufgemacht werde, bestehe in dieser Form nicht. Bei den Einzelfallprüfungen im Bereich der Drehfunkfeuer verwende die DFS mittlerweile eine neue Berechnungsformel, sagt DFS-Sprecherin Anja Naumann: In fast allen Anlageschutzbereichen reduzierten sich dadurch die Radien von 15 auf sieben Kilometer, auch in der Gemeinde Poing, das für viele Windkraftprojekte im Nordosten relevant ist: „Das Drehfunkfeuer in Ottersberg ist wie viele andere entsprechende Anlagen modernisiert worden“, betont die DFS-Sprecherin.

Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) ist dennoch skeptisch, weil bisher die Prüfung auf Einzelfallentscheidungen hinausläuft. Ismaning hatte 2013 gemeinsam mit Hallbergmoos ein Planfeststellungsverfahren für eine Windkraftanlage angestrengt. Wegen Einwänden der DFS wurde es abgelehnt. Inzwischen hätten sich die Bedingungen geändert, sagt Naumann: „Ismaning sollte das Vorhaben nochmals einreichen, die Konflikte, die bisher aufgemacht wurden, bestehen nicht mehr. Die Rahmenbedingungen haben sich verbessert, so dass die Chancen gut stehen.“

Jede Menge Hürden und Hindernisse

Doch für Greulich ist der Gordische Knoten noch nicht zerschlagen: „Wenn wir den Energieatlas Bayern betrachten, liegen wir immer noch komplett in der No-Go-Area.“ Er fordert mehr Klarheit: „Ich kann nicht Geld für erneute Gutachten verschleudern, und am Ende kriegen wir wieder eine Absage.“ Es gebe „jede Menge Hürden und Hemmnisse“. Er wünscht sich, dass die Landräte den politischen Druck erhöhen und den Weg ebnen.

Absage für Windrad am Forschungscampus

Auch die Stadt Garching hat für ihr geplantes Windrad am Forschungscampus eine Ablehnung erhalten. Das Landratsamt hat den Bauantrag jüngst abgelehnt wegen der DFS-Bedenken: Eine Landebahn für die Polizei-Hubschrauber am Flughafen in Oberschleißheim müsste verschoben werden. Die Stadt klagt inzwischen vor dem Verwaltungsgericht: „Was hat Vorrang, Energiewende oder Flugsicherung?“, fragt Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD), „anderswo in Deutschland können Bedenken der Flugsicherung auch ausgeräumt werden.“

Unterschleißheim bräuchte vier Windräder

Die Stadt Unterschleißheim bräuchte vier Windräder, um ihren Strombedarf klimaneutral abzudecken. Doch auch sie ist am Konflikt zwischen Windkraft und Flugsicherheit gescheitert. Genau da, wo laut Bürgermeister Christoph Böck (SPD) mögliche Standorte liegen, hat die Regierung von Oberbayern den Bau 2011 verboten: Ein Grund ist die „Platzrunde“ des Flugplatzes Schleißheim. Eine Platzrunde drehen Flugzeuge, wenn sie nicht landen können. Unterschleißheim hofft, auf Bewegung, damit diese Route doch verlegt werden kann.