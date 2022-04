Eching: Rentnerin übergibt fünfstelligen Geldbetrag an Betrüger

Wer kennt „Herrn Graborsky?“

Erneut erbeuteten gestern Nachmittag sogenannte Schockanrufer im Landkreis Freising einen hohen fünfstelligen Geldbetrag von einer Rentnerin.

Erneut erbeuteten gestern Nachmittag sogenannte Schockanrufer im Landkreis Freising einen hohen fünfstelligen Geldbetrag. Die Masche ist immer die Gleiche. Die Täter spielen am Telefon eine Notlage vor und nutzen die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus. Dabei ziehen sie alle Register, ihr Gegenüber am Telefon so lange unter Druck zu setzen, bis diese bereitwillig Geld übergeben.

Telefon-Betrüger: 86-jährige Rentnerin wird über den Tisch gezogen

So erhielt eine 86-jährige Rentnerin aus Eching gegen 15 Uhr einen Anruf. Dabei wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun dringend Hilfe benötigen würde. Die Tochter wäre verhaftet worden und ein Gefängnisaufenthalt könne nur mit einer Geldzahlung abgewendet werden.

Die Täter gingen es dabei so dreist vor, dass sich eine weibliche Stimme im Verlauf des Gesprächs als Tochter ausgab und ins Telefon weinte. Gegen 17 Uhr übergab der Ehemann der 86-Jährigen in einem Wohngebiet in Eching den geforderten Geldbetrag an einen Abholer Namens Graborsky. Dieser entfernte sich nach der Geldübergabe zu Fuß in unbekannte Richtung.

Nachdem den beiden Opfern klar wurde, dass ihre Tochter nie in Gefahr war, erstatteten sie Anzeige bei der Polizei. Der sogenannte Abholer „Herr Graborsky“ kann von den Geschädigten wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, sportlich-schlank, blonde kurze Haare.

Die Kriminalpolizei Erding bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit dem oben geschilderten Fall in der Nähe der Blütenstraße in Eching gemacht wurden, unter der Telefonnummer 08122/9680 zu melden.

Telefon-Betrüger: Tipps gegen die Maschen

