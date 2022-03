Ukraine-Flüchtlinge: Eine dritte Unterkunft im Landkreis ist bereits angedacht

Eching: Ukraine Flüchtlinge kommen in der Turnhalle unter - Landkreis Freising plant weitere Unterkünfte

Von: Lena Hepting

Die Einsatzkräfte verteilten Kuscheltiere an die Kindern, die sich darüber sehr freuten. © Landratsamt Freising

Rund 40 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind am Wochenende in Eching angekommen. Ihre Bleibe ist vorerst die Turnhalle der dortigen Realschule.

Wenn die Strukturen wie kleine Zahnrädchen ineinandergreifen, dann funktioniert das System: Vergangenen Sonntag hat das Landratsamt Freising mit tatkräftiger Unterstützung ehrenamtlicher Helfer Kriegsflüchtlinge in einer zweiten Turnhalle im Landkreis untergebracht und versorgt. Belegt wurde in den vergangenen Wochen bereits die Turnhalle der Kastulus-Realschule Moosburg. Hier „strandeten“ Samstagnacht noch sieben weitere Flüchtlinge, die privat zur Halle kamen und umgehend Hilfe erhielten.

Ukraine-Flüchtlinge: Über 40 Personen kommen in der EchingerTurnhalle unter

40 Flüchtlinge fuhren am Sonntag mit dem Bus in den Landkreis und bekamen nach ihrer Registrierung und einem Coronatest sowie einer ärztlichen Untersuchung in Moosburg eine erste Unterkunft in der Turnhalle der Imma-Mack-Realschule in Eching zugewiesen. Viele helfende Hände hatten hier alles vorbereitet und versorgten die Flüchtlinge mit Mahlzeiten, Hygienepaketen, Bettwäsche und Kuscheltieren für die Kinder.

Mit Stellwänden errichteten sie kleine Familieneinheiten, um etwas Privatsphäre zu schaffen. Mehrere ehrenamtliche Dolmetscher halfen bei der Verständigung. Der wohl jüngste im Einsatz war der russisch sprechende 13-jährige Lukas Schneider, der mit seiner Mutter in Moosburg und Eching dabei war. Sie hätten russische und ukrainische Wurzeln, berichtete seine Mutter Elena Schneider. „Viele Ukrainer und Russen sind miteinander verwandt, das macht das ganze Geschehen in der Ukraine noch brutaler.“

Der wohl jüngste Dolmetscher im Einsatz war der 13-jährige Lukas Schneider (r.), der mit seiner Mutter Elena Schneider (l.) in Moosburg und Eching beim Übersetzen half. © Landratsamt Freising

Ukraine-Flüchtlinge: Reibungsloser Ablauf dank ehrenamtlichen Helfern

Die Hilfe der Dolmetscher verdiene ebenso großes Lob wie der unermüdliche Einsatz der verschiedenen Hilfsorganisationen, sagt Werner Wagensonner. Als Leiter der Sozialverwaltung am Landratsamt koordiniert er zusammen mit der FüGK die Abläufe. „Alle Ehrenamtlichen leisten Großes und die Hilfe läuft im Landkreis Hand in Hand ab.“



So stemmten die Feuerwehren Eching, Tegernbach, Günzenhausen und Dietersheim gemeinsam mit dem THW, dem BRK und den Johannitern den Aufbau in der Halle und eines Zeltes zur Essensversorgung. Die Registrierung und die Coronatests übernahm das Rote Kreuz, die ärztliche Untersuchung der Flüchtlinge die Johanniter. Das THW lieferte extra Hygienepakete für Männer, Frauen und Kinder. Beim Empfang in Eching halfen abermals das BRK, die Wasserwacht Eching und die Johanniter.

Ukraine-Flüchtlinge: Eine dritte Unterkunft im Landkreis ist bereits angedacht

In der Moosburger Turnhalle stehen aktuell insgesamt 125 Übernachtungsplätze zur Verfügung, in Eching sind es 120. Als nächstes wird nun die Feuerwehr Freising zusammen mit THW, BRK und den Johannitern die Turnhalle der Realschule Gute Änger in Freising entsprechend einrichten.

Derzeit sind etwa 800 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis Freising registriert. Das Landratsamt geht jedoch davon aus, dass sich noch viele Menschen, die privat untergekommen sind, melden werden. Alle Flüchtlinge aus der Ukraine, die zu einer Erstregistrierung im Landratsamt erscheinen, erhalten ein Startergeld pro Person, unabhängig von Alter und Geschlecht, sowie Krankenbehandlungsscheine.

Über 40 Kriegsflüchtinge kamen in der Echinger Turnhalle unter. © Landratsamt Freising

Ukraine-Flüchtlinge: Landratsamt warnt vor unseriösen Angeboten

Das Landratsamt warnt an dieser Stelle vor unseriösen Angeboten von Menschen, die Flüchtlinge ausnutzen wollen und sich für ihre Beratung oder Hilfe bezahlen lassen. Wann sie zu einem solchen Erstregistrierungstermin kommen können, erfahren Flüchtlinge per E-Mail.

Privat untergebrachte Menschen sind daher dazu aufgerufen, sich zunächst über anfragen.ukraine@kreis-fs.de zu melden, damit das Landratsamt von ihrer Ankunft erfährt. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Landratsamtes – auch auf Ukrainisch.