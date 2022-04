Garching: Atomics gegen die Stuttgart Reds - Erstes Spiel in der 2. Bundesliga

Von: Lena Hepting

Die Freiluftsaison für die Garching Atomics startet bald! © Garching Atomics

In Garching ist wieder Freiluftsaison. Das bedeutet die Garching Atomics zeigen ihr Können am 10. April und Baseball-Fans können auf der Tribüne zusehen.

Das Wetter verdrängt so langsam den letzten Rest des Winters und für alle Baseballfreunde heißt das: raus auf den Platz und endlich wieder der Baseball-Leidenschaft frönen! Nicht nur das Wetter ist bereit für die neue Saison, auch die Garching Atomics sind heiß auf ihre erste Saison in der 2. Baseballbundesliga.

Nachdem man den circa 100 angereisten Fans im Oktober beim Spiel um die Meisterschaft in der Bayernliga gegen die Laufer Wölfe eines der spannendsten Spiele der Vereinsgeschichte bescherte, durften sich die Spieler und das Trainerteam erstmal für drei Woche ausruhen und die erfolgreiche Saison Revue passieren lassen. Kurz vor dem Start in das Wintertraining kam dann die frohe Kunde: Die Laufer Wölfe verzichteten auf ihr Startrecht in der 2. Baseballbundesliga und ermöglichten so den Atomics die späte Ernte ihrer dominanten Saison in der Bayernliga Süd.



Garching Atomics: Hartes Hallentraining im Winter

Dies gab dem Verein, der Mannschaft und dem Erfolgstrainerduo Dominik Wulff und Frieder Bruckmann einen kräftigen Schub in den Winter. Die Motivation war auf dem Höhepunkt, man musste nun das Maximum aus dem Wintertraining rausholen, um sich in die bestmögliche Ausgangslage für die vermutlich schwerste Saison der Vereinsgeschichte zu bringen. Jetzt hieß es: drei Mal die Woche schwitzen ohne Ende. Die Trainer verlangten der Mannschaft im Hallentraining viel ab, um sie in den Bereichen Kraft, Fitness und Schlagtechnik in Topform zu bringen.

Auch die Trainer machten es sich nicht einfach! Alles was den Spielern auferlegt wurde, haben die Trainer ebenfalls mitgemacht. Nicht nur in der Garchinger Mehrzweckhalle wurde trainiert, mindestens zwei Mal im Monat ging es für die Atomics nach Vaterstetten, wo man sich in die eigens für das Schlagtraining ausgestattete Halle einmietete. Durch das harte Training im Winter ist die Mannschaft noch enger zusammengerückt, um eine echte Einheit zu werden. Alle haben ohne zu murren an einem Strang gezogen und das Beste aus sich rausgeholt.



Garching Atomics: Korbinian Zacherl kehrt zurück

Für eine gute Saison in der zweithöchsten Spielklasse des Landes ist aber nicht nur eine gute Vorbereitung entscheidend. Das Team hat sich auch Personell verstärkt: Mit Leon Jäkel (Outfield) und Shooting-Star Nico Dürer (Pitcher) rücken vielversprechende Eigengewächse aus der „Zweiten“ auf. Aber auch extern hat man Verstärkungen gesucht und gefunden. Mit Dayan Ramos (3rd Base) und Franklin Castanos Garcia (Pitcher, Short Stop) vom Ligarivalen München Caribes, sowie Franklins Cousin Dilson Garcia Castanos (3rd Base, 1st Base) von den Ingolstadt Schanzern konnte man drei erfahrene Baseballer nach Garching lotsen, die das Team auf die nächste Stufe bringen sollen.

Außerdem dürfe der Vereom einen Rückkehrer begrüßen: Korbinian „Korbi“ Zacherl kehrt nach einer Saison in Ingolstadt wieder zu seinem Heimatklub zurück. Damit sollte der Kader sowohl in der tiefe, als auch in der breite qualitativ stärker geworden sein und so eine gute Basis für die kommenden schweren Aufgaben in der Saison bieten. Denn die 2. Baseballbundesliga hat einige Brocken für die Atomics auf Lager. Direkt zu Beginn der Hinrunde stehen zwei Kracher im Kalender. Am 10. April wird im Atomics Ballpark der erste Double-Header gegen die Stuttgart Reds 2 gespielt, eine Woche später, am 17.April hat man die zweite Mannschaft des mehrfachen Meisters aus Heidenheim zu Gast.

Garching Atomics: Zuschauer sind ein weiterer Ansporn

Danach stehen Duelle mit Augsburg, Regensburg 2, Ellwangen, Baldham, Gauting, Füssen, den Caribes, Haar und Fürth auf dem Programm. Die Trainer sind sich einig, dass die Saison nicht so erfolgreich verlaufen wird, wie die vergangene. „Wir wollen die Großen ärgern!“, sagten die beiden Trainer unisono. „Wir nehmen jedes knappe Spiel als einen Erfolg, unabhängig vom Ergebnis“, führte Frieder Bruckmann weiter aus. Das Ziel für die Saison gaben beide wie folgt aus: „Die Liga halten!“ Hier schätzen die Trainer, dass die Spiele gegen den zweiten Neuling aus Ellwangen (Heimspiele am 8.Mai) entscheidend für das Vorhaben werden dürften.



Auch ein wichtiger Faktor für dieses Unterfangen ist die Unterstützung der heimischen Fans. Rückblickend auf das Saisonfinale vor 100 Zuschauern gegen die Laufer Wölfe sagte Dominik Wulff: „Das war schon krass. Ich habe das Spiel ja „nur“ als Trainer bestritten. Aber die Zuschauer im Rücken haben mir nochmal einen richtigen Schub gegeben. Und den Spielern ging das nicht anders, die standen auch nochmal richtig unter Strom. Das wünsche ich mir natürlich auch in der kommenden Saison.“ Mit einem Schmunzeln fügte er hinzu: „Mit den Zuschauern hinter dem Backstop ist sicherlich auch die eine oder andere Überraschung drin.“

Garching Atomics: Am 10.April geht es los

Hierfür war die Vereinsführung im Winter aktiv – der Verein bietet für die Zuschauer in der kommenden Saison eine nagelneue mehrstöckige Tribüne. So können die Zuschauer bei einem leckeren Atomics-Burger mit gutem Blick die Mannschaft anfeuern. Die ersten Zuschauer hatten schon die Möglichkeit, bei den Freundschaftsspielen in der Saisonvorbereitung die Tribüne zu testen, mit durchweg positiven Eindrücken. Nicht nur der erhöhte Blick auf das Feld hat den Zuschauern Spaß gemacht, auch die ersten erfolgreichen Partien machen Lust auf mehr.

Der Verein hofft, viele Fans und Freunde aus Garching und dem Münchner Norden während der Saison im Ballpark begrüßen zu dürfen, sodass es wieder zu vielen Gänsehautmomenten kommt, genauso wie zum Ende der letzten Saison. Daher sollten sich alle Sonntag, 10. April, freihalten. Am Opening Day werden die Stuttgart Reds 2 zu Gast sein. Spielbeginn mit dem First Pitch ist um 12 Uhr. Für das leibliche Wohl der Zuschauer und Fans frisch vom Grill wird auf jeden Fall gesorgt sein!