Trunkenheit im Verkehr verursacht zwei Unfälle im Münchner Norden - Keine Person wurde verletzt

Von: Lena Hepting

In zwei Fällen konnte die Polizei Trunkenheit am Steuer bei zwei LKW Fahrern im Bereich des Münchner Nordens feststellen. Verletzt wurde niemand.

Am Donnerstag, 15. Juni, gegen 13:35 Uhr, befuhr in Garching ein 51-Jähriger mit einen grünen Scania Sattelzug die BAB A 9 in Richtung Berlin. Er wurde dabei von Zeugen beobachtet, wie er über mehrere Kilometer hinweg in Schlagenlinien fuhr. Im Baustellenbereich fuhr er schließlich auf einen anderen roten Scania Sattelzug, der von einen 43-Jährigen gelenkt wurde und der verkehrsbedingt abbremsen musste, auf.

Nicht nur Alkohol, sondern auch Drogen im Spiel

Die eingesetzte Streife der Verkehrspolizeiinspektion Freising stellte beim 51-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein ihm deshalb angebotener und nach Einwilligung freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen AAK-Wert vom 3,14 Promille. Bei der Absuche nach dem Führerschein wurde zudem braunes Pulver festgestellt. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Er musste zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Richtung Nürnberg längere Zeit voll gesperrt werden. Auch die Gegenrichtung war davon kurzzeitig betroffen Am seinem Sattelzug entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf circa 40 000 Euro geschätzt. Am Sattelauflieger des 41-Jährigen beträgt der Schaden circa 6000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Garching war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

LKW-Fahrer fährt in Schlangenliniern auf der A9

Am Donnerstag, 15. Juni, gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger mit einem Mercedes Actros Sattelzug die BAB A 92 in Richtung Deggendorf. Dabei wurde von Zeugen beobachtet, wie er in starken Schlagenlinien fuhr. Eine deshalb verständigte Streife der Verkehrspolizeiinspektion Freising konnte den Lkw-Fahrer an der AS Eching anhalten.

Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellet, boten sie ihm einen Atemalkoholvortest an. Dieser nach Einwilligung freiwillig durchgeführte Test ergab einen AAK Wert von 1,23 Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.