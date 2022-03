Tierschutzverein München: Vermehrer stärker bestrafen

Landkreis: Geschmuggelte Hundewelpen sterben - Tierschutzverein München fordert härtere Strafen für Vermehrer

Von: Lena Hepting

Goofy, ein Kangalrüde, musste wegen seiner schlimmen Parvovirose eingeschläfert werden. Außerdem wurde ihm ein Ohr abgeschnitten. © Tierschutzverein München

Ein Rückschlag für den Tierschutzverein München. Zwei Welpen, die einem Schmuggler abgenommen wurden, starben an einem Welpen-Virus. Beteiligte sind fassungslos

Zwei Stimmen möchten noch gehört, zwei Seelen nicht vergessen werden. Der Tierschutzverein München trauert um Goofy und Daisy, zwei unschuldige kleine Hundebabies, die in der Nacht auf Sonntag, 6. März, bei einer Polizeikontrolle am Autobahndreieck Brunnthal beschlagnahmt wurden.

Tierschutzverein München: Sechs Wochen alte Welpen waren zu jung zur Abgabe

Da die rund sechs Wochen alten Welpen aus dem Ausland kamen, viel zu jung für die Einfuhr nach Deutschland und die dafür nötigen Impfungen waren, brachte sie die Polizei zu der Tollwutquarantänestation im Tierheim München. Die Mitarbeiter nannten den kleinen Kangalrüden Goofy, das Spitzmädchen Daisy. Beide waren in einem sehr schlechten Gesundheitszustand, aber Goofy, dem zu allem Übel auch noch die Ohren abgeschnitten wurden, ging es besonders miserabel.

Deshalb brachten die Mitarbeiter des Tierschutzvereins die zwei armen Knöpfe noch am selben Morgen zur Intensivbehandlung in eine Tierklinik. Kotproben bestätigten den Verdacht: Beide Welpen hatten Parvovirose, eine sehr gefährliche Tierseuche, die eigentlich so drastisch nicht vorkommen dürfte, wenn Zuchthunde vorschriftsgemäß dagegen geimpft sind. Der kleine Goofy hat sich leider nicht mehr erholt, er musste zwei Tage später erlöst werden.

Tierschutzverein München: Für beide Hunde kam jede Hilfe zu spät

Daisy machte zunächst einen stabilen Eindruck, kam wieder ins Tierheim zurück, bevor sie sich wenige Tage darauf ähnlich wie Goofy verschlechterte und ebenfalls in der Tierklinik eingeschläfert wurde. Die beiden Hundebabies sind qualvoll verstorben, weil Welpenvermehrer das große Geld machen wollen und dafür an ihrer Gesundheit sparen. Es ging den Hunden tagelang, wenn nicht schon länger, sehr sehr schlecht.

Für Daisy, einem Spitzmädchen, sah es anfangs nicht schlecht aus. Trotzdem erlag sie ihrer Krankheit. © Tierschutzverein München

Wer weiß wie lange sie schon in ihren kleinen Katzenboxen ohne Wasser im Kofferraum gesessen und ob sie in Bulgarien jemals einen Tierarzt gesehen hatten. Auch ist davon auszugehen, dass in der Zuchtanlage, aus der sie stammen, noch weitere Hunde Parvovirose und/oder andere Krankheiten haben. Da es sich dabei aber nicht mehr um das Einflussgebiet der Behörden handelt, wird es wohl niemals ans Licht kommen.



Der Mann, der Daisy und Goofy von Bulgarien nach Deutschland geschmuggelt hatte, wird in diesem Einzelfall wohl etwas härter bestraft, weil er gleich mehrere Delikte begangen hat, die nicht nur Ordnungswidrigkeiten, sondern auch Straftatbestände erfüllen.

In der Regel jedoch kommen illegale Tierhändler mit Bußgeldern davon und können die beschlagnahmten Tiere – wenn sie überleben - nachdem sie im Tierheim in Quarantäne aufgepäppelt wurden, nicht selten sogar wieder abholen.

Tierschutzverein München: Vermehrer stärker bestrafen

Der Tierschutzverein fordert dringend strengere Gesetze und härtere Strafen für den illegalen Handel mit Tieren! Aber auch KäuferInnen machen sich an dem Elend der Tiere mitschuldig. Denn wo keine Nachfrage, da kein Angebot. Deshalb sollten Tiere niemals über dubiose Kleinanzeigen, Internetangebote, bei Straßenhändlern oder Bettlern gekauft werden- auch nicht aus Mitleid!

Auch im Bekanntenkreis sollte über dieses Thema gesprochen werden, um Käufe von Vermehrern zu vermeiden. Und natürlich sollte nur bei seriösen Züchtern gekauft werden- oder noch besser: Adoptieren statt kaufen! In einem lokalen Tierheim warten viele passenden Vierbeiner. Auch erwachsenen Tieren verdienen hier eine Chance!