Lohhof: Damen siegen in der 2. Bundesliga gegen die TG Bad Soden mit 3:0

Von: Lena Hepting

Der SV Lohhof konnte vergangenes Wochenende gegen die TG Bad Soden siegen. © Sv Lohhof Volleyball

Heimsieg für die Volleys: Vergangenen Sonntag konnte der SV Lohhof gegen die TG Bad Soden einen deutlichen 3:0 Erfolg (25:15, 25:13 und 25:12) feiern.

Vergangenen Sonntag konnte der SV Lohhof im Heimspiel gegen die TG Bad Soden einen deutlichen 3:0 Erfolg (25:15, 25:13 und 25:12) feiern. Gegen dezimierte Gäste aus Hessen zeigten die Spielerinnen von Coach Fabian Zeitler, der Elena Kiesling an der Linie vertrat, eine konzentrierte Leistung.

SV Lohhof: Führung wurde Stück für Stück ausgebaut

Über 12:7 und 22:14 ging der erste Durchgang mit 25:15 an die Gastgeberinnen. Mit unveränderter Aufstellung ging es in Satz zwei weiter. Mit druckvollen Aufschlägen sowie einer stabilen Annahme und Abwehr konnten die Gäste weiterhin in Schach gehalten werden. Mit konsequentem Spiel konnte der SV Lohhof erneut die Führung Stück für Stück ausbauen.

Den Satz beendete Laura Müller (#10) mit einem Ass (25:13) und Lohhof ging mit 2:0 in den Sätzen in Führung. Auch im dritten Satz blieben die Damen von Fabian Zeitler konzentriert und ließen keinerlei Zweifel aufkommen, dass drei Punkte in Lohhof bleiben. Mit Joana Hurler, Tabea Schwarz und Nora Losert brachte der Lohhofer Coach während dem Durchgang noch frische Kräfte, die sich nahtlos in die starke Lohhofer Leistung einfügten.

SV Lohhof: Bayernderby gegen den TV Dingolfing am kommenden Sonntag

Den dritten Matchball nutzte der SV Lohhof mit einem harten Angriff durch Tabea Schwarz zum ungefährdeten 25:12. MVP des Spiels wurden beim SV Lohhof Mittelblockerin Laura Müller (#10) und bei der TG Bad Soden Monika Dolezajova (#11, Libera). Bereits am kommenden Sonntag steht das Bayernderby gegen den TV Dingolfing auf dem Spielplan.

Um 16 Uhr empfängt der SV Lohhof den Dauerrivalen aus Niederbayern zum Rückspiel der Saison 2021/2022. Im Hinspiel gab es eine bittere 1:3-Niederlage, bei der coronabedingt damals nur neun Spielerinnen die Reise antraten. Die Dingolfingerinnen stehen aktuell auf Platz drei der Tabelle und konnten gegen den VC Wiesbaden II (Platz zwei in der Tabelle) einen 3:1-Heimsieg feiern. Die Fans können sich also auf ein spannendes Spiel freuen.

Voraussichtlich mit 100 Fans in der Halle kann der SV Lohhof mit Unterstützung von den Zuschauerrängen rechnen. Vor den Bildschirmen zu Hause kann das Spiel unter hier verfolgt werden.