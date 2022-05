Unterschleißheim: Birte Bode ist die neue Vorsitzende SPD Lohhof

Von: Lena Hepting

Teilen

Die neue Vorstandschaft des SPD Ortsvereins Lohhof- Unterschleißheim steht fest. © SPD Unterschleißheim

Jahreshauptversammlung bei der SPD Lohhof-Unterschleißheim: Nach Pandemie-Pause wurde eine neue Vorstandschaft gewählt. Vorsitzende ist ab jetzt Birte Bode.

Vor kurzem konnte nach eineinhalb Jahren Pause endlich wieder eine ordentliche Mitgliederversammlung des SPD Ortsvereins im Grünen Saal stattfinden und fast die Hälfte der Genossen nutzte die Gelegenheit. Der scheidende Vorsitzende Philipp Wallner begrüßte alle Gäste und auch Florian Schardt, den Vorsitzenden der SPD München-Land und designierten Kandidaten für die Landtagswahl 2023, der später die Wahlleitung übernahm.

SPD Lohhof-Unterschleißheim: Berichte aus dem Ortsverein

Nach dem Gedenken an die vier seit September 2020 Verstorbenen galt es die 12 Jubilare für 25, 40 und 50 plus Jahre der SPD Zugehörigkeit zu ehren – leider konnten nur drei anwesend sein. Da werden einige Hausbesuche fällig, aber die Parteibücher für vier neue Mitglieder kamen gleich bei drei von ihnen persönlich an.



Unter dem TOP, Berichte aus dem Ortsverein‘ gab Antje Kolbe den Rückblick auf die Zeit seit Oktober 2020. Beispielhaft erwähnte sie etliche interessante Interviews, zum Beispiel mit den beiden Street Art Künstlern in der Berglstraße S-Bahn-Unterführung, die Stadt-Radl-Info-Tour mit Bundestagskandidat Dr. Korbinian Rüger, die sechs Wahlstände am Rathausplatz, das kleine SPD Sommerfest im Tennisheim Waldblick, den SPD beim Unterschleißheimer Oktoberfest mit Freibier und einer für die SPD sehr erfreulichen Wahlnachlese.

SPD Lohhof-Unterschleißheim: Neuwahlen des Vorstandes

Einige starke Mannen erbarmten sich im Frühjahr der Entsorgung von über 150 ramponierten Wahlplakatständern, und das Frauen-Netzwerk freute sich über eine gelungene Veranstaltung im Valentinspark Ende März 2022, bei der viele ukrainische und deutsche Kinder mit ihren Müttern und auch etlichen Vätern zum Spielen und Kennenlernen zusammen kamen.

Der Kassen- und Revisionsbericht blieben ohne Beanstandung, so dass der alte Vorstand entlastet werden konnte. Dr. Thomas Breitenstein bedankte sich noch einmal bei Philipp Wallner für seine fast zweijährige Vorstandsarbeit und dann übernahm Florian Schardt die Neuwahlen des Vorstandes.

SPD Lohhof-Unterschleißheim: Dr. Birte Bode ist die neue Vorsitzende

Zum Ergebnis: Erste Vorsitzende mit den Stimmen aller Anwesenden wird Dr. Birte Bode, ihr zur Seite stehen die StellvertreterInnen Annegret Harms, Dr. Thomas Breitenstein, Antje Kolbe und Andreas Graw, Karl Boscher bleibt dankenswerterweise Kassier, Dr. Franziska Wolfschmidt übernimmt die Schriftführung und Peter Rein, Siegfried Hentschel und Dietmar Kemkemmer sind Beisitzer – BM Christoph Böck ist kraft seines Amtes gesetzt.

Nun wünscht die SPD der neuen Vorstandschaft für die Aufgaben, die in schwierigen Zeiten auf ihn warten viel Glück, aber auch Unterstützung, Kraft und gute neuen Ideen und ein baldiges Ende der Pandemie und des Krieges in der Ukraine.