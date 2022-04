Unterschleißheim: Neuer Festwirt beim Lohhofer Volksfest- Künftig gibt es „Augustiner“

An Pfingsten ist es soweit:

Prost! Vor kurzem gab es in Unterschleißheim eine wichtige Qualitätskontrolle. Das Bier für das Lohhofer Volksfest musste ausgiebig getestet werden.

Das 69. „Lohhofer Volksfest“ auf dem Festplatz Unterschleißheim findet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in der Pfingstwoche vom 3. bis 12. Juni statt. Mit der Familie Fontenot übernimmt ein neuer Festwirt in kleinerem Zelt, aber mit neuem Bier aus der Augustiner-Brauerei.

Lohhofer Volksfest: Statt „Lenas Alm“ gibts „Lenas Festzelt“

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) freut sich auf den Anstich des ersten 50-Liter-Fasses mit Augustiner Bier am Freitag, 3. Juni. „Da ich ja zwei Jahre keinerlei Anstichpraxis sammeln konnte, muss ich natürlich mal in der Brauerei zum Üben vorbeikommen“, sagte Böck augenzwinkernd in Richtung des Augustiner-Repräsentanten Norbert Brügger.



Nach zwei Jahren der totalen Feierpause sei er sehr froh, dass das Fest nun endlich wieder stattfinden könne. „Es wird allerdings ein bisschen anders sein als bei der letzten Auflage 2019“, sagte der Bürgermeister. Mit der Familie Fontenot habe man neue Festwirte, die im Jahr 2019 „Lenas Alm“ erfolgreich betrieben hätten. „Jetzt machen wir Lenas Festzelt, das ist der Name unserer jüngsten Tochter“, erläuterte Angelika Fontenot.

Lohhofer Volksfest: Augustiner Bier mit kleinerem Zelt

Mit der neuen Wirtsfamilie zieht auch die Augustiner Bräu erstmals als Bierlieferant auf den Festplatz, „die Maß wird 8,80 Euro kosten, das halte ich für so ein Bier einen sehr fairen Preis“, stellte Böck fest. Das Festzelt wird etwas kleiner sein und nur maximal 1500 Menschen Platz bieten, dafür gibt es rundum drei Biergärten mit nochmals 300 Sitzplätzen. Wegen des kleineren Festzeltes wird auch der Festzug am Samstag etwas kürzer sein, „da wir nicht für alle Vereine und ihre Mitglieder Sitzplätze haben werden“, erläuterte Böck.

Alle Vereine erhielten aber Gutscheine, so dass sie trotzdem aufs Fest gehen können. Auch auf die Senioren hat das kleinere Zelt eine Auswirkung, „wir werden nicht mehr alle gemeinsam an einem Tag einladen können. Daher verteilen wir das auf vier Tage, dann kann jeder gehen wann er möchte und bekommt natürlich einen Gutschein für ein Getränk sowie ein halbes Hendl“, sagte der Bürgermeister.

Lohhofer Volksfest: Viele Aktionen geplant

Traditionell gebe es einen Familientag sowie einen Kindertag, am Donnerstag findet das gewohnte Feuerwerk mit Musik statt. Der Festplatz wird mit 41 Schaustellern gefüllt sein, „allerdings haben wir durch die lange Zeit mit Corona-Test und Impfzentrum auf dem Festplatz dort einige technische Probleme mit der Elektrik. Wir werden also in diesem Jahr keine außergewöhnliche Attraktion präsentieren können, aber im kommenden Jahr zum 70. Volksfest, da werden wir so richtig draufhauen“, versprach Böck.



Die neue Festwirtin Angelika Fontenot berichtete, dass sie mit ihrer Familie seit 30 Jahren im Augustiner Zelt auf der „Wies’n“ den Radi- und Brotzeitstand betreut. Als sie sich in Oberschleißheim nach einer erfolgreichen „Lenas Alm“ 2019 um das Festzelt 2022 bewarb und den Zuschlag erhielt, da nutzte sie ihre guten Kontakte zu Augustiner.

+ Stießen schon einmal an auf das 69. Lohhofer Volksfest (v.l.) Wirt Enrico Pfleghar, Augustiner-Repräsentant Norbert Brügger, Wirtin Angelika Fontenot und Bürgermeister Christoph Böck. © bro

„Wir bringen nicht nur das Bier mit, sondern auch den stellvertretenden Küchenchef vom Augustinerzelt, somit sehr gutes Essen, und haben zahlreiche Augustiner-Kapellen engagiert“, sagte Fontenot, die das Zelt in Unterschleißheim gemeinsam mit ihrem Sohn Enrico Pfleghar betreiben wird. „Wir wissen noch nicht, wie stark Corona uns im Juni noch beschäftigen wird, aber unser Ziel ist ein hochklassiges, tolles und für alle sicheres Volksfest“, betonte Christoph Böck.

