Unterschleißheim: Spatenstich beim BRK-Verwaltungsgebäude - Eröffnung ist Ende 2023

Von: Lena Hepting

Der traditionelle Spatenstich am Kieshaufen (v.l.): Katharina Bednarek (SPD), Ludwig Pettinger (CSU), Bürgermeister Christoph Böck, Jürgen Radtke (Grüne), Architekt Florian Wenisch, Sebastian Schürmann (stellvertretender BRK-Leiter), Christian Karger (technisches Bauamt Unterschleissheim). © bro

Spatenstich in Unterschleißheim: Das neue BRK-Verwaltungsgebäude am Furtweg soll Ende 2023 fertig sein. Die Kosten liegen bei 6,8 Millionen.

Gestartet war der Stadtrat bei rund zwei Millionen Euro, die das neue BRK-Verwaltungsgebäude am Furtweg kosten sollte. Jetzt ist man bei einem Stockwerk mehr und mehreren Umplanungen bei 6,8 Millionen Euro. Diese Woche war Spatenstich, Ende 2023 soll es fertig sein.

Spatenstich in Unterschleißheim: Bürgermeister lobt den Einsatz des BRKs

„Wenn man sich die aktuelle Welt betrachtet, dann weiß man, wie wichtig eine funktionierende Hilfsorganisation wie das BRK ist“, sagte Bürgermeister Christoph Böck (SPD). Und auch wenn die BRK-Verwaltung nach mehreren Umplanungen, unter anderem ein zweites Stockwerk, nun nicht mehr wie am Anfang geplant rund zwei Millionen Euro, sondern mindestens 6,8 Millionen kosten wird, „so geben wir das Geld als freiwillige Leistung der Stadt gerne.“

So soll das Haus mal aussehen, wenn es fertig ist. (v.l.): Bürgermeister Christoph Böck, Architekt Florian Wenisch, stell. BRK-Leiter Sebastian Schürmann, BRK-Jugendwartin Karen Haensch. © bro

Das BRK sei ein verlässlicher und wichtiger Partner während der gesamten Corona-Maßnahmen gewesen, habe sich im Einsatz bei der Flutkatastrophe im Ahrtal bewährt und ist jetzt bei den täglich ankommenden Kriegs-Flüchtlingen aus der Ukraine wieder voll im Einsatz, unterstrich Böck. „Dieser Bau ist damit in diesen schrecklichen Tagen ein kleines positives Signal.



Spatenstich in Unterschleißheim: Ein Schritt in die Zukunft

Das Projekt habe eine mehrjährige Vorlauf- und Diskussionsphase durchlaufen, sei daher auch nicht von heute auf morgen umsetzbar. „Das BRK muss in Unterschleißheim auch für die Zukunft gut aufgestellt sein, mit diesem Gebäude schaffen wir dafür eine wichtige Basis“, so Böck. Architekt Florian Wenisch von „Brückner Architekten“ nannte wichtige Kennzahlen des Gebäudes: Baubeginn wird in den kommenden Tagen sein.

Bürgermeister Christoph Böck und Architekt Florian Wenisch (2.v.r.) freuen sich auf die neue BRK-Verwaltung am Furtweg. „Hier bauen wir jetzt etwas Gescheites, da werden sich alle Unterschleissheimer BRKler wohlfühlen“, verspricht Böck. © Bro

Auf einer Geschossfläche von 1400 Quadratmeter und 1200 Quadratmeter Nutzfläche wird die Verwaltung von aktuell 126 BRK-Mitgliedern, davon 70 Aktiven, sein. Auf der Fassade wird ein weithin sichtbares rotes Kreuz prangen, im Erdgeschoss finden acht Fahrzeuge ihren Platz sowie eine Waschhalle. In die Obergeschosse kommen Gemeinschafts- und Schlafräume sowie Büros.

Spatenstich in Unterschleißheim: Für Katastrophenfälle aufgestellt

Das Besondere wird eine Großküche sein, falls im Katastrophenfall oder bei Evakuierung einer Einrichtung vor Ort die Versorgung der Bevölkerung notwendig wird. Das Herzstück des Hauses ist jedoch die Kommandozentrale, das Lagezentrum inklusive Funkraum.

Wo jetzt rechts noch der alte Schuppen steht, wird bald das neue BRK-Verwaltungsgebäude entstehen. Wenn es Ende 2023 fertig ist, wird die jetzige Verwaltung (links) abgerissen. © bro

Das gesamte Gebäude wird energetisch nachhaltig sein, der Strom stammt vom großen PV-Dach, die Heizung und Kühlung aus einer Grundwasser-Wärmepumpe. „Das BRK besteht ja aus sehr vielen Ehrenamtlichen und Freiwilligen, wir wollen mit diesem Haus einen hochwertigen und gleichzeitig gemütlichen Standort schaffen“, sagte Architekt Wenisch. „In diesem Haus sollen sich alle Unterschleißheimer BRKler wohlfühlen“, ergänzte Bürgermeister Böck.

