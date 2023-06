Freiwilliges Ökologisches Jahr? Aktiver erklärt, was sich dahinter verbirgt

Der Heideflächenverein kümmert sich um die Natur im Münchner Norden. © Heideflächenverein

Ein Freiwilliges Soziales Jahr, da weiß jeder, um was es geht. Aber ein Freiwilliges Ökologisches Jahr? Einer, der gerade eines absolviert, erklärt, was dahinter steckt.

Garching – Natur erzählen, Natur erleben, Natur erhalten – das ist das Motto im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) beim Heideflächenverein Münchner Norden. Dort tragen die Teilnehmer auf der Heide zum Naturschutz bei.

Der Heideflächenverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Heiderelikte des Münchner Nordens zu erhalten und zu pflegen, berichtet Andreas Keil (20) in einer Pressemitteilung. Er macht seit September 2022 über die Jugendorganisation des Bund Naturschutz beim Heideflächenverein ein FÖJ und ist von der Tätigkeit begeistert. „Es ist mir wichtig, anderen die Chance zu geben, etwas zu lernen und mehr zu erfahren über unsere unglaubliche Natur“, sagt er.

Die Fröttmaninger Heide ist die größte Heidefläche, für die der Verein zuständig ist. Dort stehen das Heide-Haus und eine Umweltbildungsstation. In der Station vermitteln Mitglieder des Vereins regionale Umweltthemen. Im Heide-Haus bringen Mitarbeiter Schulklassen spielerisch näher, wie das natürliche Gleichgewicht zwischen den Tier- und Pflanzenarten in der Heide funktioniert. Außerdem erfahren die Kinder mehr über seltene Arten wie die Wechselkröte und die Feldlerche.

„Ich bin mitten in der Natur“: Andreas Keil über die Vorteile seines FÖJ. © hfv

Keils Aufgabe in seinem FÖJ ist die Vorbereitung von Lehrmaterialien und das Aufräumen nach den Veranstaltungen. Außerdem betreut und berät er die Gäste des Heide-Hauses. Zusätzlich erstellt er Plakate, kümmert sich um die Logistik des Materials und von Flyern. Und er arbeitet in der Heide. „Ich bin mitten in der Natur“, berichtet der 20-Jährige. Müll sammeln, Landschaftspflege, die Heide erhalten und Gespräche mit Spaziergängern gehören zu seinem Alltag. „Mein Alltag ist spannend, einzigartig und garantiert nicht langweilig“, sagt Keil.

An einem Tag in der Woche ist er in der Geschäftsstelle, wo er sich um die Büroarbeit kümmert: Förderanträge, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsorganisation und Projektarbeit. Der Heideflächenverein bietet eine FÖJ-Stelle für Interessierte an, denen Umweltschutz und die heimische Natur wichtig ist. Andreas Keils Motto ist: „Echten Umweltschutz lernt man draußen in der Natur.“

Kommenden September wird die einzige FÖJ-Stelle des Heideflächenvereins wieder frei, bei Interesse kann man sich über die Telefonnummer des Heide-Hauses: 089 /46 22 32 73 oder auf der Website des Vereins informieren.

Lidwina Mrosczok