Für Kitas und Sportanlagen: Bauherren müssen künftig mehr berappen

Von: Sabina Brosch

Wenn neue Wohngebiete entstehen, braucht‘s auch mehr Kita-Plätze und neue Sportanlagen. (Symbolbild) © Markus Matzel/Imago

Wenn neue Wohngebiete entstehen, braucht‘s auch mehr Kita-Plätze und neue Sportanlagen. Die Stadt Garching bittet Bauherren dafür zur Kasse. Die Beträge steigen nun.

Garching – Investoren und Bauherren schaffen Wohnraum. Jedoch jedes neue Haus, jede Wohnanlage löst sogenannte infrastrukturelle Folgelasten (InFol) aus: ein neuer Kindergarten, eine Schulerweiterung oder eine weitere Sportanlage. Diese baut die Kommune. Um das nicht alleine finanzieren zu müssen, beteiligt Garching die Investoren seit dem Jahr 2020 an diesen Kosten. Die Beträge steigen nun.

Bislang zahlten Bauherren 115,10 Euro pro Quadratmeter. Aufgrund gestiegener Baukosten erhöht die Stadt den Betrag auf 149,90 Euro. Diese splitten sich auf in Folgekosten (InFol 1), die durch das Baugebiet ausgelöst werden, etwa Kinderbetreuung. Dazu addiert werden die InFol2-Kosten, die der gesamten Stadt zugutekommen, wie der Stadtpark.

Was dies konkret bedeutet hat Garching am Beispiel von „Wohnen am Schleißheimer Kanal“ dargestellt. Man rechnet dort mit 850 Wohneinheiten und rund 1800 Einwohnern. Hieraus ergebe sich ein Bedarf an 160 Kita-Plätzen und an 158 Plätzen an Schulen. Um die Betreuungsplätze auch zur Verfügung stellen zu können, entstehen der Stadt für Herstellung und Grunderwerb Kosten in Höhe von rund 10 Millionen Euro. Der errechnete InFol 1-Betrag liegt bei 136,40 Euro pro Quadratmeter. Der für InFol 2 beträgt 13,50 Euro. „Viel zu wenig“, merkte Hans-Peter Adolf (Grüne) an. „Da verschenken wir Geld.“ Die Berechnung sei viel zu investorenfreundlich. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) mahnte: „Diese InFol-Kosten werden an die Käufer der Wohnungen weitergebeben. Der Quadratmeterpreis liegt bei aktuell 8000 Euro. Da müssen wir bedächtig vorgehen.“ Gegen die Stimmen der Grünen-Fraktion wurde die Anhebung beschlossen.

