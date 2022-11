160.000 Euro Investition - Garching bekommt acht neue Ladesäulen

Von: Sabina Brosch

Mehr E-Ladesäulen sollen den Wohnkomfort in Garching heben. Symbolfoto: © HH

Es sind nicht viele E-Ladesäulen, die in Garching dazukommen, aber sie sind teuer. 160.000 Euro müssen dafür bezahlt werden.

Garching – Acht neue Ladesäulen soll es in der Stadt Garching geben. Angesichts der Investitionssumme in Höhe von 160 000 Euro stellt die Stadt einen entsprechenden Förderantrag an den Freistaat Bayern.

Gut für die Wohnbevölkerung

Die neuen Säulen sollen die E-Ladeinfrastruktur in Wohnquartieren verbessern und somit der Garchinger Wohnbevölkerung zugute kommen. Berücksichtigt wurde auch die Nähe zum bereits bestehenden Stromnetz und den erforderlichen Verteilern, damit die Kosten für bauliche Maßnahme und auch den Anschluss möglichst gering gehalten werden. Die von der Garchinger Verwaltung vorgeschlagenen Standorte in der Hohe-Brücken-, Schleißheimer- und Einsteinstraße, am Römerhofweg, Kindergarten Kreuzeckweg, Mühlfeldweg, Professor-Angermair-Ring sowie am Rathausplatz sorgen für einen weiteren Schritt in Richtung eines flächendeckenden Ausbaus des Ladenetzes im Garchinger Stadtgebiet.

Jede neue Ladesäule kostet alles in allem 20 000 Euro, die Verwaltung erhofft dabei einen Zuschuss aus der Förderrichtlinie „Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Bayern 2.0“ des Bayerischen Wirtschaftsministeriums eine Förderung in Höhe von 50 000 Euro.