250 Meter Autobahn pro Stunde: Einblicke in die Turbo-Baustelle auf der A9

Von: Martin Becker

Teilen

Eine logistische Meisterleistung ist die Autobahnbaustelle auf der A 9. © Gerald Förtsch

Seit Tagen sind die Straßen rund um Garching verstopft. Schuld sind die Bauarbeiten auf der A9. Doch was passiert da eigentlich? Wir haben uns die Turbo-Baustelle angeschaut.

Garching – Farben lügen nicht bei GoogleMaps. Dort kann man sich die Verkehrsdichte anzeigen lassen, und für den Münchner Norden bedeutet dies im Berufsverkehr derzeit: dunkelrot = Stau. Seit dem 6. Juni läuft die sogenannte Turbo-Baustelle auf der A9 zwischen den Autobahnkreuzen München-Nord und Neufahrn. Nach rekordverdächtigen zwölf Tagen gehen die Bauarbeiten jetzt zu Ende. Bei einem Vor-Ort-Termin an der Anschlussstelle Garching-Nord hat die Autobahn GmbH des Bundes erklärt, warum von dieser vergleichsweise kurzen Verkehrsbeeinträchtigung letztlich alle profitieren.

Michael Kordon, Direktor der Autobahn GmbH, erläutert die A 9-Baustelle. © Gerald Förtsch

„Willkommen auf der A9“, sagt Andreas Hauser, Gesamtkoordinator der zehn Millionen Euro teuren Baustelle, als der Pressebus stoppt – kurz vor der Armada aus Dampfwalzen, Sattelkippern und SprayJet-Fertigern, wie es im Fachjargon heißt. 250 Meter Autobahn pro Stunde werden hier gebaut, ohne Unterbrechung. „Ein logistischer Gewaltakt“, sagt Michael Kordon, Leiter der Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH. „Dass wir rund um die Uhr arbeiten: Für Menschen, Material und Maschinen ist das eine Wahnsinnsbelastung.“ Es gebe „in ganz Deutschland keine vergleiche Autobahnbaustelle, wo wir in so kurzer Zeit so viel bauen“.

Kurz und intensiv, das ist die Matrix der Turbo-Baustelle. Auf den knapp zehn Kilometern zwischen den Autobahnkreuzen München-Nord und Neufahrn wurde zunächst die Fahrbahn Richtung Norden erneuert, aktuell ist die Richtung Süden dran. Wenn nichts mehr dazwischenkommt, soll der Verkehr am Montagfrüh wieder ganz normal fließen können. Eine Gesamtfläche von 340 000 Quadratmetern Autobahn ist bis dahin saniert worden in einer Rekordzeit von zwei Wochen. „Schneller geht es nicht“, verweist Pressesprecher Josef Seebacher, Staus hin oder her, auf die Vorteile. „Das ist die größte und schnellste Baustelle, die wir so je gemacht haben.“

Rot = Stau: Dieses Farbenspiel zeigt GoogleMaps im abendlichen Berufsverkehr. © Screenshot: Google

Was wäre die Alternative gewesen? Eine klassische Autobahn-Baustelle mit gelben Fahrbahnmarkierungen und streifenweisem Ausbau, der entsprechenden Verkehrsführung. „Allein der Aufbau“, erläutert Josef Seebacher, „dauert sechs Wochen. Ohne, dass etwas passiert auf der eigentlichen Baustelle.“

Deshalb das Turbo-Prädikat hier – die A9-Baustelle funktioniert anders: keine gelben Streifen und Fahrbahnverengungen, sondern eine klare Trennung. Erst die eine, dann die andere Richtung. 1000 Baken (statt gelben Markierungen) teilen den Verkehr, aus zweimal vier wurden zweimal zwei Spuren. Aber eben nur für kurze Zeit. Und ohne Verengung.

So läuft das: Auf der einen Seite (aktuell Richtung Süden) wird saniert, auf der anderen wird ohne Fahrbahnverengung gefahren. © Gerald Förtsch

Darin, dass die Autobahn nicht fahrstreifenweise, sondern pro Richtung in einem Rutsch durchasphaltiert wird, stecken Vorteile für die Nutzer. „Für die Entwässerung ist das viel besser“, erläutert Michael Kordon. „Es gibt keine verbappten Schichten zwischen den Fahrstreifen.“ Was den Autofahrern nützt: Bei Regen spitzt es nicht. Auch für die Anwohner sind die 42.000 Tonnen eingebauten Tonnen offenporigen Asphalts ein Segen, denn der Belag schluckt viel Lärm. Aber: Er muss halt alle acht bis zehn Jahre ausgetauscht werden.

Um all das in so kurzer Zeit zu bewerkstelligen, hat die Autobahn GmbH logistisch alle Register gezogen. Allein 100 Mitarbeiter sind nötig, um im Blitzschnelldurchlauf die Verkehrsführung zu ändern – die Vorbereitungen dazu liefen seit Ostern. Das minutiöse Zusammenspiel aller Beteiligten vor Ort: eindrucksvoll. Sieben Großfräsen, 49 Sattelkipper, sechs Kehrmaschinen und drei Rotorcleaner zur Hochdruckreinigung zirkulieren, genau aufeinander abgestimmt. Alle drei Minuten werden 25 Tonnen Asphalt eingebaut – wie Zahnräder greifen die unterschiedlichen Baustellenfahrzeuge ineinander.

Rund um die Uhr sind Bauarbeiter damit beschäftigt, die A 9 auf den modernsten Stand zu bringen. © Gerald Förtsch

Ein Faktor: Der Asphalt wird, von vier Mischanlagen aus, heiß angeliefert. Nach der Verarbeitung muss die Schicht aushärten – das ist am Wochenende der Knackpunkt: Wie warm werden die Nächte? Bis zum Berufsverkehr am Montagmorgen, so der Plan, soll alles fertig sein. Für 160.000 Fahrzeuge pro Tag heißt das dann: Sie rollen wieder komfortabel für sich sowie leise für die Anwohner über die A9. In ungefähr zehn Jahren steht an dieser Stelle die nächste Turbo-Baustelle an.