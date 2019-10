A9: Wohnmobil prallt ungebremst in Lkw - zwei schwer Verletzte - Riesenstau

Schwere Verletzungen haben ein 18-Jähriger Wohnmobil-Fahrer und seine Beifahrerin (17) am Freitag bei einem Unfall auf der A9 erlitten. Ungebremst war das Wohnmobil bei Garching in einen Lkw geprallt.

Garching - Ein schwerer Auffahrunfall ereignet sich am Freitag gegen 12 Uhr auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Garching Süd und Garching Nord. Laut Polizei musste ein 44-jähriger bosnischer Kraftfahrer verkehrsbedingt seinen Zwölftonner stark abbremsen. Das allerdings übersah ein 18-jähriger Lübecker und fuhr ungebremst mit seinem Wohnmobil auf den Lkw auf. Er und seine 17-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Lübeck, wurden im Fahrzeug eingeklemmt.

Schwerer Unfall auf A9 Höhe Garching: Feuerwehr muss Verletzte befreien

Die Feuerwehr Garching und die Werkfeuerwehr der TU rückten mit 18 Einsatzkräften aus. Sie mussten den Vorderbau des Wohnmobils auseinanderdrücken. Innerhalb von 30 Minuten gelang es den Einsatzkräften, die Verletzten aus dem Wrack zu befreien. Der 18-jährige Fahrer wurde in kritischem Zustand mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Beifahrerin und der Lkw-Fahrer sind mit schweren beziehungsweise leichten Verletzungen in eine Klinik gefahren worden.

Schwerer Unfall auf A9 Höhe Garching:

Gesamtschaden rund 20.000 Euro

Aufgrund der Schwere der Verletzungen hat die Staatsanwaltschaft München ein Gutachten angeordnet. Der Gesamtschaden beträgt rund 20 000 Euro. Wegen der Landung des Hubschraubers war die Fahrbahn Richtung Nürnberg etwa eine Stunde total gesperrt.

