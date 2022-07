Acht Pfandringe für Garching: Das sind die Standorte

Von: Sabina Brosch

Statt aus dem Müll können Pfandsammler die Flaschen und Dosen aus diesen Ringen nehmen. © Stadt

Flaschen und Dosen sollen in Garching künftig nicht mehr im Müll landen, sondern in sogenannten Pfandringen. Die Standorte stehen bereits fest.

Garching – Die Idee hinter Pfandringen ist simpel: Passanten können ihre Flaschen darin abstellen, Pfandsammler können sie einfach herausnehmen und abgeben – ohne sich durch Mülleimer wühlen zu müssen. Auch die Stadt Garching montiert nun acht dieser Ringe, weitere sollen folgen.

„Es ist ein guter Vorschlag. Wenn er sich bewährt, dann werden wir ihn erweitern und noch weitere Pfandringe in Garching installieren“, sagte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) im Stadtrat. Der von der JU initiierte und der CSU-Fraktion in den Stadtrat eingebrachte Antrag fand bei allen Fraktionen Zustimmung.

Ringe reduzieren die Verschmutzung

Abgestellt in den Ringen werden die Pfandflaschen oder -dosen sofort vom eigentlichen Müll getrennt und gelangen so einfacher in den Wiederverwendungsprozess. Zudem müssen Menschen, die Pfand sammeln, nicht mehr in den Müll greifen und werden so auch vor Verletzungen geschützt. „Letztlich tragen die Ringe auch dazu bei, die Verschmutzung auf den Straßen, Gehwegen, vor allem aber auf dem Rathausplatz sowie am Garchinger See zu reduzieren“, argumentierte Jürgen Ascherl (CSU).

Die Verwaltung unterstützte den Antrag ebenso, da damit ein Beitrag geleistet werden können, der sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll ist. Als Test-Standorte dienen der Rathausplatz, Schwanenbrunnen, Maibaumplatz sowie der Bürgerpark, wo je zwei Pfandringen installiert werden. Es werden zwei unterschiedliche Modelle zum Anklemmen an Laternenmasten oder zum Anschrauben mit Trägerrahmen an Mülleimern angebracht, pro Stück rechnet die Stadt mit bis zu 189 Euro.

