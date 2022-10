Aktionstag an der TU Garching: Zauberlichter und Feuerbälle

Von: Andreas Sachse

Der blaue Elefant aus der Sendung mit der Maus begrüßt die Besucher © Michalek

Einen Blick in die Tiefen des Universums und das Leben überhaupt haben die Jüngsten beim Maus-Tag an der Technischen Universität München (TUM) in Garching werfen können.

Garching – Eine Reihe von Instituten und der Forschungsreaktor (FRMII) selbst standen am Montag für Kinder offen. Seit Jahrzehnten vermittelt die „Sendung mit der Maus“ Grundlagenwissen aller Art via TV. Mit dem Maus-Tag locken die Macher ihr Publikum deutschlandweit vom heimischen Sofa hinaus in die reale Welt. Das Format funktioniert schon immer erfolgreich, seit dieser Woche auch auf dem Garchinger Campus. Verfügbare Plätze waren praktisch auf Anhieb vergriffen. 750 Kinder und erwachsene Begleiter hatten sich Wochen zuvor für das Munich Institute of Biomedical Engineering (MIBE) und die Angebote im Science Congress Center Munich, im Galileo, angemeldet. Führungen durch den Reaktor waren ebenfalls ausgebucht. Die wenigen freien Plätze, die man für den Aktionstag zurückgehalten hatte, waren morgens im Nu vergriffen.



Zahl der Erwachsenen beschränkt

Um möglichst vielen Kindern zwischen sieben und 13 Jahren Zutritt zu gewähren, hatte man die Zahl der Erwachsenen beschränkt. Bloß ein Elternteil sollte die Buben und Mädchen begleiten dürfen. Was an den Orten, die für die Öffentlichkeit gewöhnlich nicht zugänglich sind, auf die jungen Besucher wartete, hatte mit trockener Wissenschaft nicht viel gemein. Es knallte, bunte Farben blitzten auf, und manchmal roch es auch ein wenig. Aufregende Versuche, Mitmachangebote und eine Theatershow hielten selbst die Jüngsten bei der Stange. Studenten, Doktoranden und Professoren antworteten auf Fragen. Forschungsgruppen hätten sich wochenlang auf den Termin vorbereitet, verriet Pressereferentin Carolin Lerch.: „Wir alle haben den Maus-Tag als unser Projekt begriffen.“

Als Intro erwartete die Gäste ein chemisches Theater, indem es darum ging, gestohlene Überraschungs-Eier ausfindig zu machen. Zur Freude der Zuschauer leuchteten der Kommissar und sein Helfer „Besserwisser“ Fußspuren mit Zauberlicht aus, ließen Feuerbälle krachen und schnüffelten an dem, was der Begleiter der Maus, der blaue Elefant, hinten raus fallen lässt.

Eine Batterie aus einem Apfel

Kinder durften ein Mikroskop basteln, Bausätze löten und Modelle aus Lego zusammensetzen. Im Galileo, dem Zentrum für Lernen, Lehre und Lifestyle, führten Wissenschaftler der im Rahmen der staatlichen Exzellenzinitiative geförderten Münchner Exzellenzcluster der TUM und der Ludwig Maximilians-Universität vor, wie man aus einem Apfel eine Batterie baut und was es mit der Quantenforschung auf sich hat. Es gab ein Quiz und eine Malecke. Eine 2004 auf dem Campus gegründete Firma führte vor, was mit Radioaktivität in der Medizin möglich ist; Medikamente gegen Krebs zum Beispiel.

Uhren mit grün leuchtenden Ziffern

Nicht zuletzt um Strahlung ging es auch den „Freunden des Atomreaktors“. Pottasche, Dünger und Uhren mit grün leuchtenden Ziffern waren auf einem Tisch aufgereiht. Das meiste davon einigermaßen unbedenklich. Die Uhren freilich sind inzwischen verboten, und neben den mit Uranfarbe bemalten Fliesen würde er auch nicht unbedingt schlafen wollen, meinte Jens Sieber.

Dass der Maus-Tag so gut funktioniert, ist dem Bekanntheitsgrad der „Sendung mit der Maus“ geschuldet. Chemie und Physik haben ungezählten Schülern von jeher Albträume bereitet. Generationen von Müttern und Vätern, von Omas und Opas hingegen bescherte die Maus einen unterhaltsamen Zugang zur Materie.