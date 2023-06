Alkoholisiert und auf Drogen: Lkw-Fahrer brettert in niederländischen Sattelzug

Von: Anna Liebelt

Neben der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Garching vor Ort © via IMAGO

Mit 3,14 Promille rauschte ein Lkw-Fahrer am Donnerstag, 15. Juni, auf der A9 auf einen vor ihm fahrenden niederländischen Sattelzug. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest der Polizei reagierte positiv.

Garching - Mit einem grünen Scania Sattelzug fuhr ein 51-jähriger Ukrainer am Donnerstag, 15. Juni, gegen 13.35 Uhr auf der A9 in Richtung Berlin. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Zeugen, wie der Lkw-Fahrer über mehrere Kilometer hinweg in Schlangenlinien fuhr. Im folgenden Baustellenbereich der A9 bretterte der Mann schließlich auf einen roten Scania Sattelzug, der von einem 43-jährigen Niederländer gefahren wurde. Dieser hatte zuvor verkehrsbedingt abbremsen müssen.

Alkoholtest ergibt 3,14 Promille

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 51-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 3,14 Promille. Wie die Beamten weiter mitteilen, konnte bei der Absuche nach dem Führerschein zudem braunes Pulver bei dem Lkw-Fahrer sichergestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine.

A9 längere Zeit gesperrt - erheblicher Sachschaden

Für die Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten musste die A9 in Richtung Berlin für längere Zeit gesperrt werden. Auch die Gegenrichtung war davon kurzzeitig betroffen. Der 51-jährige Lkw-Fahrer musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Sattelzug des Ukrainers entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 40 000 Euro. Am Lkw des Niederländers schätzt die Polizei den Schaden auf rund 6000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr Garching war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften am Unfallort.