An der Straßenlaterne tanken: CSU beantragt öffentliche E-Ladestationen

Von: Sabina Brosch

Die E-Ladesäule von neben an: Die Technik ermöglicht es, sein Elektro-Auto an einer Straßenlaterne zu laden. Das soll bal auch in Garching gehen. © ubricity

Die Garchinger CSU wirbt für öffentliche E-Ladesäulen, die in Straßenlaternen untergebracht sind.

Garching – Das E-Auto an der Straße abstellen und dann bequem an der nächsten Straßenlaterne mit Strom aufladen. Im Zuge der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED könnte dies aus Sicht der CSU in Garching gleich mit realisiert werden.

„Der Erfolg von Elektromobilität hängt maßgeblich an der Ladeinfrastruktur und die muss einfach zugänglich, unkompliziert und wenn möglich auch kostengünstig sein“, warb der CSU-Fraktionsvorsitzende Jürgen Ascherl für den Antrag. Entsprechende Firmen hätten bereits Systeme für den deutschen Markt entwickelt, um sich mit einem Standardkabel Typ 2 anschließen zu können. Wer auf ein Elektroauto umsteigen möchte, aber kein Eigenheim oder eine eigene Garage besitzt, für „den ist diese Technik die beste Ladevariante“, so Ascher.

Die Schaffung einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur sei unverzichtbar, wenn man im Hinblick auf Klimaschutz, nachhaltiger Energie, der CO2-Einsparung und der Elektromobilität vorankommen wolle. Die im Haushalt eingestellten finanziellen Mittel in Höhe von 100 000 Euro würden zur Realisierung von 20 Ladelaternen beitragen.

