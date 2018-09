Rettungswagen im Einsatz hält an Kreuzung plötzlich an - das ist der Grund

Mit Blaulicht und Martinshorn war ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Einsatz. An der Kreuzung B 471/Schleißheimer Straße im Garchinger Stadtteil Hochbrück hält der 33-jährige Rettungssanitäter aus München, der das Einsatzfahrzeug lenkte, plötzlich an. Was war geschehen?

Garching - Der Grund für den außerplanmäßigen Stopp am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr war, wie die Polizei berichtet, ein Unfall, an dem der Rettungswagen beteiligt war. Der Fahrer des Einsatzfahrzeuges, das auf der B 471 in Fahrtrichtung Ismaning unterwegs war, wollte an der Kreuzung, an der die Schleißheimer Straße abzweigt, nach links in diese einbiegen. Ein entgegenkommender 58-jähriger Vespa-Fahrer aus Garching wollte den Rettungswagen abbiegen lassen und legte eine Vollbremsung ein. Dabei kam der Garchinger zu Sturz und zog sich einige Schürfwunden zu. Der Fahrer des Rettungswagens hielt sofort an und kümmerte sich um den Verletzten. Der Vespa-Fahrer wurde zur Reinigung seiner Wunden in die Klinik nach München-Bogenhausen gebracht. An der Vespa entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 2500 Euro.