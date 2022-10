Arbeiterwohnhaus auf Recyclinghof: Stadt reagiert skeptisch

Von: Sabina Brosch

Das Betriebsgelände in Garching-Hochbrück: Die Geiger-Gruppe kooperiert auf dem Recyclinghof mit der Firma Thyssen-Alfa. © mm

Auf dem Recyclinghof in Garching-Hochbrück sollen für die Mitarbeiter der Firmen Geiger und Alfa ein Wohnhaus und ein Bürohaus entstehen. Die Stadt Garching will diese Planung erneut prüfen.

Garching – Die Garchinger Grundstücksgesellschaft GmbH & Co. KG will auf ihrem Betriebsgelände in Garching-Hochbrück ein Bürogebäude sowie ein Arbeiterwohnhaus für Mitarbeiter der Recyclinganlage bauen. Hierfür ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes nötig, wo bisher ein Sondergebiet „Fläche für Abfallentsorgung“ eingetragen ist. Garchings Verwaltung steht dem Vorhaben skeptisch gegenüber und befürchtet, eine Zustimmung könnte vergleichbare Anfragen provozieren. Sie warnt vor einem „Präzedenzfall“ für das gesamte Gewerbegebiet.

Die beiden Neubauten sind Teil der Maßnahme, den Recyclingbetrieb der Firmen Geiger Recycling und Alfa Recycling grundlegend zu modernisieren. Die Firmen agieren unter dem Dach der Grundstücksgesellschaft, jedoch mit getrennten operativen Betrieben. Geiger Recycling hat einen Schwerpunkt bei Stoffströmen mit Bauschutt, Böden, Altholz, Gewerbeabfall, Alfa Recycling konzentriert sich laut Ursula Althoff von der Geschäftsleitung auf die Mineralik. „Die alten Bürogebäude sollen durch einen zentralen Neubau ersetzt werden, der sich mit dem Betriebsgelände verbindet“, sagt Althoff.



100 Wohnheimplätze in Einzel- und Zweierapartments

Geplant sind 150 Büroarbeitsplätze und 100 Wohnheimplätze in Einzel- und Zweier-Appartements. Die Wohnungen sind Mitarbeitern vorbehalten, die am Standort arbeiten. Diese seien bisher in München untergebracht, so Ulfried Oberth, Leiter des Genehmigungsmanagements bei Geiger Recycling. „Wir können damit lange Anfahrtswege und Pendelverkehre vermeiden, zudem auch kostengünstigen Wohnraum anbieten. Es geht nicht um einen Hotelbetrieb.“



Stadtverwaltung prüft Auswirkungen

Die Geiger Gruppe hat bereits umfangreiche Planungsvorarbeiten dem Bauamt sowie auch dem Bauausschuss vorgelegt, um die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu erwirken. Die Regierung von Oberbayern hat bestätigt, dass sich das Wohnheim mit dem Anbindegebot vereinbaren lässt. Auch ein arten-, lärm- sowie immissionsrechtliches Gutachten liegt vor. „Es handelt sich um einen nachhaltigen Bau“, so Oberth, „mit Photovoltaik, begrünten Freiflächen, versickerungsfähigen Stellplätzen. Den Mitarbeitern werden Pedelecs im Sharing-Modell zur Verfügung gestellt.“ Die Zufahrt soll über die Staatsstraße 2053 erfolgen. „Unser Ziel ist eine zügige Entwicklung“, bestätigt Althoff, zumal das Konzept dem Stadtrat bereits vor zwei Jahren in nicht-öffentlicher Sitzung vorgestellt wurde und man seit eineinhalb Jahren in Abstimmung mit der Stadt agiere. Da sich im Bauausschuss keine eindeutige Mehrheiten fand, „soll die Verwaltung die rechtlichen Konsequenzen und die Auswirkung auf andere Gewerbegebiete abklopfen“, schlug Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) vor. „Damit setzen wir uns dann im Stadtrat auseinander.“