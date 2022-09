Lebensmittelhändler Knuspr: So kommen die Online-Bestellungen zu den Kunden

Von: Max Wochinger

Teilen

Symphonie der Moderne: Die Roboter bewegen sich über das Lager-Parkett, wie bei einer einstudierten Choreografie. © Brouczek

Der Online-Lebensmittelhandel Knuspr baut sein Logistikzentrum aus – mit einer hochmodernen Lagertechnik. Einkaufstüten können so im Handumdrehen gepackt werden.

Garching – Die roten Roboter bewegen sich über das Lager-Parkett, als würden sie einer einstudierten Choreografie folgen. Hier eine Box greifen, da die Kiste mit Schokoriegeln in einen Schacht legen oder kurz einen Roboter vorbeilassen. Sie vollbringen ein Kunststück; fehlt nur noch klassische Musik.

Tatsächlich gehören die Roboter zur hochkomplexen Lagerautomatisierung – eine Symphonie aus Datensätzen, cleveren Regalsystemem und Kartoffelchips. Die Anlage ist das neue Kernstück des Knuspr-Logistikzentrums in Garching.

Ihre weißen Lieferwagen sieht man überall

Knuspr, das ist der Handel mit Lebensmitteln und Haushaltsartikeln im Internet. Waren werden online gekauft und von eigenen Boten nach Hause geliefert. Das Logistikzentrum der Firma mit Hauptsitz in Tschechien steht im Industriegebiet Garching-Hochbrück, von hier aus wird die Region um München beliefert. Ihre weißen Lieferwagen sieht man überall: in Ismaning, Unterhaching und vor allem in München.

Bevor die Lebensmittel und Haushaltswaren die Reise zu den Kunden antreten, müssen sie in Papiertüten oder Stoffbeutel gepackt werden. Noch bis vor Kurzem musste dafür ein Teil der 200 Angestellten im Lager die Waren zusammensuchen, das hat viel Zeit gekostet – und Platz gefressen.

Die gepackten Tüten kommen in die Lieferwagen von Knuspr. Die Fahrer bringen sie bis zur Haustür. © Brouczek

Lager ist 7500 Quadratmeter groß

Das Lager ist 7500 Quadratmeter groß, wobei Lagerleiter Jens Andrä, 56, lieber in Kubikmeter misst. „Wir wollen keine Luft lagern. Sie ist totes Geld“, sagt er. Andrä will den leeren Raum in der Lagerhalle besser nutzen, die Produktionskapazitäten sollen nach oben geschraubt werden. Deshalb wurde das Lagersystem Autostore angeschafft. Das Einsammeln der Waren übernehmen nun die 96 Roboter.

Karussell-Station: Lagerleiter Jens Andrä (rechts) erklärt das rotierende Packsystem. © Brouczek

Mit der Anlage werden Trockenprodukte wie Weichspüler oder Kekse in einzelne Kisten gepackt und in einem Stapelsystem gelagert. Das kluge System weiß, in welcher Box die Produkte liegen. Werden die Papiertüten für die Kunden zusammengestellt, wählt der Roboter automatisch den richtigen Behälter, etwa mit Dosenravioli. Die Kiste mit den Dosen wird zu einer automatisierten Packstation gefahren. Dort nimmt ein Mitarbeiter die Ravioli und packt sie in die Tüte.

In der Station ist eine Art Karussell verbaut: Wenn der Angestellte die Dosenravioli aus der Kiste genommen hat, wird direkt eine weitere Box mit den gewünschten Waren des Kunden gereicht. Einfach wie genial. Sogar der britische Nachrichtensender BBC hat sich für kommende Woche angekündigt, um das Lager zu besuchen.

„Pro Artikel können so sechs Laufmeter eingespart werden“, sagt Lagerleiter Andrä. Damit meint er den bisherigen Gang des Lagerarbeiters zu den Regalen, um die Bestellungen zusammenzupacken. Im Durchschnitt würden die Kunden sechs Artikel aus dem Trockenbereich pro Auftrag ordern, sagt Knuspr, die neue Anlage kann 36 Meter Laufweg pro Bestellung sparen. Die Kommissioniergeschwindigkeit sei nach der Automatisierung um das dreifache gestiegen, so Knuspr.

Sechs Millionen Euro hat Knuspr investiert

Damit werden Kapazitäten frei – um noch weiter zu wachsen. Schon jetzt beeindruckt die Größe der Anlage: Das Sortiment im Lager in Garching ist nicht zu vergleichen mit einem Kramer-Laden in Niederbayern. Insgesamt gibt es hier rund 12 000 Produkte, ein Teil davon, die Trockenwaren, managt Autostore. 17 000 Plastikkisten waren bisher dafür im Einsatz. Rund sechs Millionen Euro hat Knuspr in die Anlage gesteckt. Stand jetzt.

Denn die Bestellkapazitäten in Garching sollen weiter wachsen: Das Ziel von Knuspr sind bis zu 6000 Bestellung am Tag. Die Zahl der Plastikkisten hat sich bereits auf 28 000 erhöht. Zwei große Hürden aber gibt es beim Betrieb eines solchen Mega-Lagers: „Mindesthaltbarkeitsdatum und die Qualität von frischen Lebensmitteln“, sagt Jens Andrä. „Das ist wirklich schwierig.“