U-Bahn erfasst Kinderwagen am Bahnhof Garching

Von: Günter Hiel

Teilen

Eine U-Bahn am Bahnhof Garching (Symbolbild) © Philipp Guelland

Eine U-Bahn hat am Samstag am Bahnhof Garching durch den Sog beim Einfahren einen Kinderwagen angesaugt und überrollt.

Garching - Am Samstag gegen 16 Uhr stand eine 25-Jährige aus dem Landkreis München im U-Bahnhof Garching am Bahnsteig. Zusammen mit ihrem Sohn wartete sie auf die U-Bahn. Sie hatte außerdem den Kinderwagen des Sohnes mit sich.

Mutter geht mit Bub zu Abfalleimer - und verlässt nach Unfall den Bahnhof

Sie ging mit ihrem Buben zu einem Abfalleimer – und ließ den Kinderwagen auf dem Bahnsteig stehen, meldet die Polizei. In dem Moment fuhr eine U-Bahn in den Bahnhof ein. Durch die Sogwirkung wurde der leere Kinderwagen in das Gleis gezogen und von der U-Bahn überrollt. Die 25-Jährige verließ daraufhin zusammen mit ihrem Sohn den Bahnhof.

Zunächst unklar, ob Personen bei dem Unfall zu Schaden gekommen sind

Aus diesem Grund war zunächst unklar, ob Personen bei dem Unfall zu Schaden gekommen sind. Im Nachgang meldete sich die 25-Jährige bei einer nahegelegenen Dienststelle und räumte ihre Beteiligung ein. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der Kinderwagen wurde bei dem Unfall komplett zerstört.

Bahnverkehr auf dem Streckengleis war für rund eine Stunde unterbrochen

Die U-Bahn blieb unbeschädigt. Der Bahnverkehr auf dem Streckengleis war für rund eine Stunde unterbrochen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Verkehrspolizei.