A9 wird zur Großbaustelle: Ausfahrten gesperrt - Massive Behinderungen

Von: Günter Hiel

Teilen

Die A9 zwischen Garching und Neufahrn wird zur Großbaustelle (Symbolbild). © Matthias Balk/dpa

Die A9 wird zwischen den Autobahnkreuzeen Nord und Neufahrn zur Großbaustelle. Mit massiven Auswirkungen.

Garching - Der Flüsterasphalt auf der A 9 zwischen dem Autobahnkreuz Nord bei Garching und dem Autobahnkreuz Neufahrn muss in beiden Fahrtrichtungen erneuert werden. Das wird zu starken Behinderungen führen. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 6. Juni, und dauern bis voraussichtlich 19. Juni. Im Baustellenbereich wird die Fahrbahn auf zwei Spuren je Fahrtrichtung verengt.

Bauarbeiten beginnen am 6. Juni - Ausfahrten schon ab 5. Juni gesperrt

Die Arbeiten in Fahrtrichtung Nürnberg laufen vom 6. bis 11. Juni, in Fahrtrichtung München vom 14. bis 19. Juni. In Richtung Nürnberg sind Anschlussstellen Eching, Garching-Süd sowie Garching-Nord ab Montag, 5. Juni gesperrt, meldet die Autobahn GmbH. Zudem wird während der Sanierung der Richtungsfahrbahn Nürnberg die Überleitung der A 99 auf die A 9 gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung führt über die A 92.

Umleitungen sind ausgeschildert

Während der Sanierung der Richtungsfahrbahn München gilt: Die Ein- und Ausfahrten Eching, Garching-Süd sowie Garching-Nord sind ab Dienstag, 13. Juni, für den Verkehr gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert.