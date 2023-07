Bei größter Hitze: 5000 Quadratmeter brennen auf Gerstenfeld

Teilen

Blaulicht eines Feuerwehrautos © IMAGO/xcitepress/christian essler

In Garching hat am Samstag wieder ein Feld gebrannt. Segelflieger, die am Flugplatz in Oberschleiheim gestartet waren, hatten das Feuer aus der Luft entdeckt. Die Polizei sucht Zeugen.

Garching - Am Hüterweg stand ein rund 5000 Quadratmeter großes Gerstenfeld in Flammen. Die Segelflieger alarmierten Feuerwehr und Polizei, meldet die Pressestelle des Präsidiums.

Es war der bislang der heißeste Tag des Jahres. Bei 38,8 Grad rückten die Einsatzkräfte in Vollmontur zum Löschen aus, mittags um 14 Uhr. Unterstützt wurde die Freiwillige Feuerwehr Garching von den Feuerwehren Hochbrück und Eching.



Brandstiftung? Polizei sucht Zeugen

Schnell hatten sie die Flammen gelöscht. Die Schadenshöhe kann nicht genau beziffert werden. Die Polizei beschäftigt nun die Frage, ob es sich um Brandstiftung gehandelt hat. Sie sucht Zeugen: Wer hat am Samstag gegen 14 Uhr im Bereich des Hüterwegs, Brunnenweg, Mühlgasse etwas Auffälliges beobachtet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0 in Verbindung zu setzen.



Am Dienstag, 11. Juli, hatte in Garching ein Feld an der Fresinger Landstraße auf Höhe der TU gebrannt, allerdings eine weit größere Fläche, auf der zuvor Erntemaschinen im Einsatz waren. mm