Zu stark beschleunigt: Kontrolle über Sportwagen verloren

Symbolbild © Monika Skolimowska/dpa

Ein 29-Jähriger hat am Sonntag beim Beschleunigen in einem Mercedes-Sportwagen die Kontrolle verloren und einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Er prallte in Garching in den Gegenverkehr.

Garching - Ein 29-Jähriger hat am Sonntag beim Beschleunigen in einem Mercedes-Sportwagen die Kontrolle verloren und einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Der junge Mann aus dem Landkreis München fuhr gegen 11.58 Uhr auf der Freisinger Landstraße Richtung Norden durch Garching. In der Kurve auf Höhe der U-Bahnstation gab er Gas, konnte den Daimler Benz SL500 aber nicht in der Spur halten, wie die Polizei mitteilt.

Im entgegenkommenden Auto fährt ein Vater mit seiner Tochter

Der Wagen prallte mit einem entgegenkommenden VW Eos zusammen, in dem ein 43-Jähriger mit seiner achtjährigen Tochter unterwegs war. Alle drei Personen wurden leicht verletzt, der Unfallverursacher wurde ins Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision wurde zudem ein geparkter Mercedes C220 beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 40 000 Euro. mm