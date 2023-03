Beim zweiten Friedensmarsch steht Solidarität im Mittelpunkt: „Es geht um die Willkommenskultur“

Von: Sabina Brosch

Hat den Friedensmarsch ins Leben gerufen: Daniela Rieth. © SAB

Beim zweiten Friedensmarsch in Garching wird sich der Schwerpunkt etwas verlagern. Das Ereignis soll nicht politisch verstanden werden.

Garching - Am kommenden Sonntag findet der zweite Garchinger Friedensmarsch statt. Im vergangenen Jahr war die Hauptmotivation die Unterstützung der Ukraine nach dem russischen Angriff. In diesem Jahr geht es um die Unterstützung aller, die ihre Heimat verlassen mussten. Initiatorin ist Stadträtin Daniela Rieth (Grüne).

Was ist Ihre Motivation für den 2. Friedensmarsch?

Mir geht es um den Frieden im Kleinen. Sich für den Frieden einzusetzen ist derzeit ja eine hochexplosive Geschichte und polarisierend. Ich will mit dem Friedensmarsch auch kein politisches Statement setzen, nicht die aktuelle Weltpolitik beurteilen oder gar den Zeigefinger erheben. Das gehört hier nicht hin. Es geht um die Willkommenskultur und um den Umgang mit Geflüchteten, die unsere neuen Nachbarn sind, Nebensitzer unserer Kinder in den Schulen oder neue Mitglieder in den Vereinen. Es geht um Akzeptanz, aufeinander zugehen, Vorurteile abbauen und Wertschätzung. Keiner ist besser als der andere, da müssen wir hin!

Warum Schritte für den Frieden?

Die Veranstaltung im letzten Jahr war mit über 300 Teilnehmern ein voller Erfolg. Aber wir haben hier sehr viele Geflüchtete, die etwa aus Afghanistan, Syrien, Somalia oder sogar aus Uigurien kommen. Sie kamen auf mich zu mit der Bitte, sie doch nicht zu vergessen. Sie hätten sich nicht wiedergefunden. Folglich wollte ich das in diesem Jahr breiter gestalten und viel mehr Menschen mit ins Boot holen. Daher nun ein Friedensmarsch für alle Geflüchteten aus allen Teilen der Welt. Beim Auftakt auf dem Rathausplatz werden multikulturelle Lieder gespielt, unter anderem auch auf persisch und israelisch. Einige Geflüchtete werden auch aktiv ihren Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung beitragen, man darf also gespannt sein. Die große Politik soll aber auf jeden Fall außen vor bleiben, es geht mir nur darum, eine Plattform für Wertschätzung und Akzeptanz aller Menschen in Not innerhalb Garchings zu bieten.

Wie ist die Resonanz in Garching?

Ich habe sehr viel Unterstützung natürlich vom Integrationsbeirat, der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde, dem Verein „Bildung für Groß und Klein“ sowie der Stiftung Gewaltfreie Kindheit. Sehr viele Privatpersonen haben ihre Unterstützung zugesagt, aber auch aus den Stadtratsfraktionen sind Akteure mit dabei. Die Veranstaltung findet in enger Abstimmung der Stadtverwaltung statt und auch in enger Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat. Ich würde mich freuen, wenn wir so einen Friedensmarsch jedes Jahr durchführen würden, wenn hieraus eine kleine Tradition wird. Auch wenn ich dafür viel Zeit investiere bin ich mir sicher, dass es das wert ist. Ich freue mich sehr auf das gemeinsame Schlussgebet im Bürgerpark. Wir werden Lichter und Kerzen verteilen als Zeichen des Miteinanders und des Nebeneinanders in Frieden.

Die Veranstaltung

beginnt um 14 Uhr am Garchinger Rathausplatz, nach einigen Begrüßungsreden wird sich der Zug in Richtung Bürgerpark in Bewegung setzen.