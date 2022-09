Beratungsbus tourt durch den Landkreis

Energiethemen, Tipps zum Sparen, Sorge vor Schulden: Hier können Menschen Gespräche führen und Lösungen finden. © Caritas Muenchen

Unter dem Motto „Rat auf Rädern“ tourt der Beratungsbus der Caritas durch den Landkreis. Am heutigen Dienstag ist das Team der Caritas noch bis 15 Uhr in Garching-Hochbrück, am Parkring 35, um den Menschen Rat und Hilfe in schweren Zeiten aufzuzeigen.

Landkreis – Besonders in unruhigen Zeiten wie diesen steht das breite, kostenfreie Beratungsangebot der Caritas allen Bürgerinnen und Bürgern offen.

Beratung zu Energiethemen, Hilfe bezüglich hoher Strom- und Gasrechnungen, Unterstützung bei der Sorge vor Schulden, aber auch psychosoziale Beratung bei Belastungen oder Suchterkrankungen, Hilfsangebote bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen bis hin zur Entlastung von Pflegenden Angehörigen – es gibt für jeden Menschen die passende Unterstützung. Die Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht, und viele Beratungen sind auch anonym möglich.

Seine Tour durch den Landkreis hat der Bus am Montag vor dem Landratsamt gestartet. Am heutigen Dienstag ist er in Garching vor Ort. Am Donnerstag, 29. September, steht er von 10 bis 15 Uhr in Unterhaching am Wochenmarkt. Am Freitag, 30. September, hält er in Grünwald am Derbolfinger Platz.

Unterstützungsleistungen sollen noch bekannter werden

Im Laufe des Herbstes ist Ziel, möglichst viele Kommunen anzufahren, um möglichst zahlreiche Bürger und Bürgerinnen zu erreichen. Die Caritas will ihr Angebot zu den Menschen bringen und auch Bürger erreichen, die bisher noch nicht Hilfe benötigt haben. „Denn jeder Mensch kann in jeder Lebensphase – kurzfristig oder auch länger – in die Situation kommen, einen guten Rat oder auch professionelle Begleitung und Unterstützung zu benötigen“, erläutert Matthias Hilzensauer, Kreisgeschäftsführer der Caritas. „Ich hoffe sehr, dass es durch die nun startende Bustour gelingt, die hervorragenden Unterstützungsleistungen noch bekannter zu machen“, sagte Landrat Christoph Göbel beim Start der Bustour am Montag vor dem Landratsamt. mm