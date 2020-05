Skepsis unter den Kastanien

O’zapft werd! Die Biergärten dürfen am Montag endlich aufsperren. Ein leichtes Aufatmen ist bei den Wirten zu vernehmen. Riesenumsätze erwarten sie sich allerdings nicht. Ein Saisonstart zwischen Bier und Desinfektionsmittel.

Landkreis – Wer wochenlang auf ein kühles Bier und Brezn im Freien verzichten musste, der darf sich zumindest auf die Kulinarik freuen. Denn ob es wirklich Spaß macht, sich unter Aufsicht zum Tisch begleiten zu lassen, seinen Namen samt Telefonnummer in einer Liste einzutragen und auch noch die Dauer des Besuchs zu protokollieren, das sei dahingestellt. Ganz abgesehen von den Fragen, ob man nun als Familie, mit dem Ehe- oder Lebenspartner oder mit einem „Kumpel“ kommt. Das alles schreibt der Maßnahmenkatalog, den der Hotel- und Gaststättenverband Bayern (Dehoga) an die Gastronomen verschickt hat, vor. Er sorgt für Klarheit, aber auch für Kopfschütteln. So wie bei Markus Gastberger, dem Wirt des Garchinger Augustiner Bräu.

Manche überlegen, ob sich das Öffnen überhaupt rentiert

Gastberger hat lange überlegt, ob er seinen Biergarten überhaupt öffnen wird. Er macht’s. „Und wir erfüllen alle Auflagen zu 100 Prozent.“ Sein Biergarten bietet 400 Besuchern Platz, unter Einhalten der Hygienemaßnahmen, schätzt er auf rund 100 Personen, die er ab Montag reinlassen darf. Der Wirt hat zwei Hostessen engagiert, die die Gäste auf die Plätze begleiten. Sein Biergarten gleiche eher einem Parcours mit all den Hinweisschildern. Eines steht für ihn fest: „Stammbaumforschung betreibe ich nicht.“ Er könne nicht den Personalausweis kontrollieren, woher also habe er Gewissheit, dass die von den Gästen gemachten Angaben tatsächlich stimmen. Doch Gastberger trägt die Verantwortung, „also rufe ich jedes Mal die Polizei an, die sollen sich darum kümmern, wir machen das nicht.“

Vorerst startet der Garchinger Wirt startet mit einem kleinen Team. Denn die Hygienemaßnahmen lassen nur eine „Auslastung von 40 Prozent des Biergartens zu“. Er müsse auch wirtschaftlich denken. Die Fixkosten für Wasser und Strom bewegen sich im mittleren fünfstelligen Bereich pro Monat, „selbst wenn nur 40 Gäste kommen“. Die Desinfektionsmittel haben 585 Euro gekostet, „das reicht für etwa eineinhalb Wochen“. Gastberger bleibt skeptisch: „Wir werden uns das genau anschauen, wie das Ganze funktioniert.“

Zwangspause direkt zum Neuanfang

Kräftig am Werkeln ist auch Jens Heupgen im „Gut Keferloh“. Ihn hat es besonders hart getroffen, denn er hat erst im vorigen Herbst als neuer Pächter übernommen. In wenigen Wochen hat er elf Stammtische und fünf Vereine gewonnen – dann war mit einem Schlag Schluss. „Über 60 Veranstaltungen musste ich absagen.“ In der Zwangspause habe er den Biergarten mit neuer Selbstbedienungstheke, Fassade, Dach und Technik komplett modernisiert. 700 Gäste hätten Platz, er rechnet nun mit 40 Prozent. „Das Personal muss ich effizient einsetzen“, formuliert es Heupgen vorsichtig, einen Gewinn aus der Biergartenöffnung erwartet er sich nicht. Aber seine Gäste sitzen in den Startlöchern, „viele waren schon da, saßen auch auf den Bierbänken und haben Brotzeit gemacht. Am Montag nicht zu öffnen, wäre das falsche Signal.“

„Es ist ein wahnsinniger Aufwand.“

Das sieht auch Karl Dabernig von der „Post“ in Haar so. „Es ist ein wahnsinniger Aufwand.“ Öffnen wird er, „aber was tun wir, wenn sich irgendwo einer infiziert und wir die darauffolgende Woche wir wieder schließen müssen?“ Familie Rieger vom Neuwirt in Garching hat von Beginn an der Gastronomieschließung mit einem „To go“-Angebot getrotzt, „schließlich haben wir eine Verantwortung gegenüber unseren Gästen“, betont Maria Rieger. Am kommenden Montag dürfen es statt den gut 120 Personen, die normalerweise Platz finden, jedoch „nur“ etwa 50 Gäste sein. „Ich hoffe, dass nun auch das Wetter mitspielt“, sagt Rieger.

Ihre Mitarbeiter bedienen mit Mundschutz, Tische und Stühle sind desinfiziert. Auch die Gäste dürfen nur mit Mundschutz rein, zwei Meter Abstand haben sie geplant. „Alles schwierig, aber die Freude überwiegt natürlich, dass wir nun endlich wieder arbeiten können.“

„Stillstand macht depressiv.“

Michael Sechehaye, Chef im Feldkirchener „Flugwerk“, ist von Haus aus ein optimistischer Mensch. „Alles wird schee“, hofft er. Sollte die Corona-Bestuhlung für 200 Personen nicht ausreichen, will er den Parkplatz und die Dachterrasse aktivieren. Bier sei genug im Sudkessel, „wer will kann sich auch eine ‚Weghalbe‘ in der Bügelverschlussflasche mitnehmen.“ Für ihn ist wichtig, wieder arbeiten zu können, „Stillstand macht depressiv.“ Und auch wenn’s mit Sicherheit erst mal darum geht zu zeigen, „dass wir am Leben sind“.

Im Brauereigasthof Aying war die Belegschaft den Freitag über praktisch ganztags damit beschäftigt, sich die richtige Vorgehensweise für den Betrieb zu überlegen – und auch den Biergarten entsprechend umzugestalten. Es ist ja nicht nur ein Mindestabstand von Tisch zu Tisch von 1,50 Metern einzuhalten, sondern die eineinhalb Meter Freifläche müssen auch dann noch gegeben sein, wenn an zwei Tischen die Leute mit ihrem Stuhl nach hinten gerückt sind, um aufzustehen. Entsprechend klingt Marketing-Leiterin Melanie Zehetmeier am Telefon ein wenig gestresst. Sie sagt, das Ganze sei eine „große Herausforderung“. Kopfzerbrechen bereite ihr und den Kollegen auch, wie der vorgegebenen „Aufzeichnungspflicht“ nachgekommen werden kann – jeder Biergartenbesucher muss sich namentlich registrieren lassen. „Wir wollen das so umstandslos wie möglich machen.“ Trotzdem: Man werde alles tun dafür, „wieder der Lieblingswirt der Leute“ zu sein.

Sieht so die Wiesn in der Stadt aus? Altes Video wird plötzlich zum Instagram-Hit - „Not macht erfinderisch“

„Praktikabel ist das alles nicht“

+ Noch sitzt er allein am Tisch: Der Chef der Waldwirtschaft, Erhard Schneider, sagt: „Wir schaffen das schon, weil wir Power und Ehrgeiz haben!“ © Andrea Kästle

„Praktikabel ist das alles nicht“, sagt auch Erhard Schneider, Geschäftsführer der Waldwirtschaft in Großhesselohe, in der ab Montag wohl nur noch 600 statt der sonst üblichen 2500 Besucher unter Kastanien anstoßen werden können. Auch Schneider hat eine „eigene Mannschaft“ dafür eingeplant, die die Tische, ehe sie neu besetzt werden, erst mal desinfiziert – und auch sonst drauf schaut, dass alles seine neue Ordnung hat. „Wir sind relativ stark“, meint er, trotzdem fürchte er langsam, die nötigen Rücklagen für den Winter heuer nicht erwirtschaften zu können. 40 000 bis 60 000 Euro Fixkosten hat er im Monat, ob der Biergarten nun offen ist oder nicht. „Es ist die Frage, ob die Rentabilität der Gastronomie unter den Umständen noch gewährleistet ist“, sagt er.

Beim Klogang den Mundschutz nicht vergessen

Derweil klingt Wiesnwirt Toni Roiderer, der in Straßlach den „Gasthof zum Wildpark“ betreibt, am Telefon noch halbwegs gelassen. „Wir müssen mit dem fertig werden, ob es uns gefällt oder nicht“, sagt er. 200 bis 300 Gäste, hofft er, finden im Corona-bestuhlten Gastgarten bei ihm noch Platz. Sorgen macht ihm eher, wie man größeren Gruppen verklickert, dass sie sich über mehrere Tische verteilen werden müssen. Und natürlich muss auch Roiderer zusätzliche Mitarbeiter verfügbar haben, die die Besucher einweisen, ihre Daten aufnehmen, denen, die ihren Mundschutz vergessen haben, noch eine Maske verkaufen. Die darf man übrigens erst abnehmen, wenn man sitzt – und muss sie auch tragen, wenn man auf die Toilette geht.

Wie es wirklich läuft, wird sich erst noch zeigen

„Ich glaube, ich kann erst nach ein paar Tagen beurteilen, wie es wirklich läuft“, heißt es derweil aus dem Rabenwirt in Pullach. Marjan Ziza, die rechte Hand von Chef Klaus Abenteuer, geht davon aus, dass ab Montag noch um die 50 Gäste auf der großen Sonnenterrasse bewirtet werden können. Während der letzten Wochen vor dem Neustart habe man versucht, mit Mahlzeiten „to go“ im Geschäft zu bleiben. „Das hat an schlechten Tagen nicht mal gereicht, um eine Glühbirne zu kaufen“, sagt er. Nicht glücklich ist auch der Pullacher Gastronom mit der Regelung, dass erst mal nur bis 20 Uhr Betrieb sein darf – und in der ersten Woche, bis zum 25. Mai, falls es zwischendurch mal regnet, nicht auf drinnen ausgewichen werden darf.

Mehr Müll durch Essen zum Mitnehmen

„Wir haben im Schnitt 80 biergartentaugliche Sonnentage im Jahr“, sagt Waldwirtschafts-Wirt Erhard Schneider aus Großhesselohe und klingt ein wenig verzweifelt. „30 sind davon schon gewesen.“ Er hadert überdies noch mit einer ganz anderen Vorgabe, derzufolge kalte Speisen, die üblichen Biergarten-Schmankerl eben, nur noch abgepackt über die Theke wandern dürfen. Den Obatzdn wird man in der Wawi ab Montag in einer Einweg-Schale mit Deckel überreicht bekommen. umweltschutz geht anders, das ist dem Wirt klar. Doch in der Not hat er keine Wahl. „Wir haben immer versucht, Müll zu vermeiden“, sagt er. „Und jetzt fällt soviel Abfall an wie nie zuvor.“

Als Gruppe in den Biergarten oder ins Wirtshaus? Aiwanger erklärt: So ist‘s möglich und erlaubt