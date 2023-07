Tausende feiern das Straßenfest

Von: Charlotte Borst

Die Besucher strömen durch die Stadt: Das Straßenfest lockt mit Getränke- und Essensverkauf, Marktständen, Live-Musik und tollen Mitmachstationen der Vereine. © Gerald Förtsch

Spiel, Spaß und Stimmung: Die Garchinger lieben ihr Straßenfest. Ein Streifzug durch Köstlichkeiten aus aller Herren Länder, Mitmachaktionen und Live-Musik locken Tausende in die Stadt.

Garching - Musik war vor allem im Rathausgarten mit der Open-Air-Bühne angesagt. Bis Mitternacht spielten Live-Bands Latin Groove, Rock, Funk und Pop von Mayu Fluss, Kapuze, Tobi 4.7., No sweet dreams oder Roxxdoxx. Die eigenen Stimmbänder schwingen lassen konnten die Besucher beim Karaoke, wo sich einige Einzelsolisten aber auch zahlreiche Gruppen an ihren Lieblingssongs probierten.

Die Bauernbühne zeigt Sketche, wie „Schuldfrage“ mit Gewissenswurm, Ego und Schweinehund. © Gerald Förtsch

69 Buden und Stände standen auf dem Bürgerplatz, hinter dem Rathaus bis in die Schleißheimer Straße, wo die Garchinger Vereine und Betriebe Kulinarisches aus aller Welt präsentierten, von Striezln, Burgern, Köfte, selbst gemachten Kartoffelchips, Schupfnudeln, Spanferkel und kongolesischen Köstlichkeiten.

Vereine zeigen Vorführungen und laden zu Mittmachaktionen ein

Nicht genug bekommen konnten die Bürger von den zahlreichen Vorführungen, vor allem die Jüngsten hatten ihre helle Freude an der Kletterwand, beim Bimmelbahn-Fahren, der Zaubershow der Nachbarschaftshilfe, den Mal- und Bastelaktionen beim Verein „Bildung für Groß und Klein“ oder im Schlagtunnel der Garching Atomics. Für die Erwachsenen winkte bei vier Treffern an der Torwand des VfR Garching als Belohnung eine Maß Bier. In respektvollem Abstand, aber dicht umringt zeigten die Taekwondo Kämpfer ihr Können.

Gemütlich im Weißbier-Karussell

Ein neuer Anziehungspunkt ist das Weißbierkarussel. © Gerald Förtsch

Ein Highlight war das neue Weißbier-Karussell. „Es war so gut wie immer voll, selbst als der Regen einsetzte, dachte niemand ans Heimgehen“, berichtet Kulturreferent Thomas Gotterbarm. Für ihn ist das Straßenfest stets der kulturelle Höhepunkt im Garchinger Kulturkalender. Die Garchinger Bauernbühne zeigte in Zusammenarbeit mit dem Verein „Zeitkind e.V.“ das Stück „Schuldfrage nach Stadtratssitzung“ im Bürgerhaus. Zwei ineinander übergreifende Sketche, die pointiert die Suche nach dem geeigneten neuen Friedhof aufzeigen, indem sie die Stadträte in ihren Argumentationen für das Für und Wider auf die Schippe nehmen.

Im Rathausgarten spielt die Münchner Band „Kapuze“. © Gerald Förtsch

Nach erfolgreicher Einigung für den Standort wird der Beschluss dann im Wirtshaus gefeiert, worauf der betrunkene Bürgermeister auf der Heimfahrt gegen einen Baum fährt. Das ruft seinen inneren Schweinhund, sein Ego und sein Gewissen auf den Plan, die hitzige Dispute ausfechten, was nun zu tun ist. Weiter geht es am Wochenende auf dem Volksfestplatz mit der Bürgerwoche.